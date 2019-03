Soins à domicile: les Néo-Brunswickois ne sont pas aussi satisfaits qu’il n’y paraît

Les patients du Programme extra-mural et des services de soutien à domicile sont globalement satisfaits des services qu’ils reçoivent, selon les résultats d’un sondage du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick. Or, si on creuse un peu, on remarque que les données ne réflètent qu’une partie de la réalité.

Le Conseil de la santé (CSNB) a sondé près de 7000 patients et bénéficiaires des services de soutien à domicile et du Programme extra-mural. Dans le cas des deux services, les taux de satisfaction sont très élevés, 87% et 95,3% respectivement.

C’est le résultat qu’on obtient si on ne fait que poser la question au patient à savoir s’il est satisfait du service reçu. Les gens ont cependant tendance à évaluer la qualité d’un service par l’interaction avec le professionnel de la santé qui le lui a procuré.

En gros, un bénéficiaire peut se dire satisfait des services qu’il a reçu si le professionnel a été aimable avec lui. Ça ne veut pas pour autant dire que le professionnel en question a répondu de façon optimale aux besoins du patient.

«L’expérience avec l’individu peut compter pour beaucoup dans l’évaluation sans pour autant que ça se traduise par des services de qualité», note Stéphane Robichaud, directeur général du CSNB.

Il faut donc voir plus loin et poser les bonnes questions. C’est que le CSNB a fait.

«Les gens peuvent être très satisfaits de leur dernière hospitalisation quand ils pensent à leur interaction avec le médecin ou l’infirmière. Ça peut influencer leur satisfaction globale, mais si on leur pose la question à savoir si on leur a bien expliqué la suite des choses…»

Pour l’ensemble de la province, le taux de satisfaction concernant la communication entre les fournisseurs de services et les proches aidants des patients, par exemple, passe à 42,1% seulement.

Et, si on demande à un patient de l’extra-mural de Tracadie s’il est satisfait de la fréquence des services reçus, le taux de satisfaction passe à 61,8%. Pour la même question concernant le soutien à domicile dans la région d’Edmundston, le taux chute à 45,6%.

«On est satisfait par rapport à nos attentes j’imagine, mais comme patients, c’est normal de ne pas savoir exactement ce que le professionnel de la santé est supposé faire pour nous», ajoute M. Robichaud.

Les résultats sur la satisfaction des soins reçus varient beaucoup d’une région à l’autre de la province. Cela démontre qu’il y aurait un intérêt à régionaliser l’approche dans les livraisons des services.

«Il n’y a pas une communauté du Nouveau-Brunswick qui est bonne dans tout ou qui est mauvaise dans tout. Ce que ces résultats nous aident à voir, c’est qu’il est très important d’avoir une approche beaucoup plus géographique quant à la planification et à la gestion de nos services parce que chaque coin de la province peut vivre des réalités différentes.»

Les données complètes de l’étude du CSNB sont disponibles sur le site de l’organisme.