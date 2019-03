Tracadie: «Il ne faut pas semer la panique dans la population»

Les avis divergent quant à la plus récente sortie du maire de Tracadie, Denis Losier, qui a envoyé une lettre au premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, pour demander au gouvernement provincial de mettre la municipalité sous tutelle. Certains membres du conseil municipal la dénoncent. D’autres estiment qu’il s’agit d’un cri à l’aide.

Alors que la lettre du maire Losier est datée du 25 février, le conseil a seulement été avisé une semaine plus tard, explique Jean-Yves McGraw, maire adjoint de Tracadie. M. McGraw a toujours du mal à cacher sa déception.

Même s’il n’existe aucun parti politique municipal à Tracadie, le conseil est divisé entre deux clans. Pour simplifier, une faible majorité s’oppose au programme du maire Losier et le reste l’appui. Jean-Yves McGraw est de ceux qui a tendance à être en désaccord avec le maire.

«Nous avons l’intention de le rencontrer et d’aborder la question. On veut savoir pourquoi il n’en a pas parlé au conseil. Je peux imaginer la réponse qu’il va donner, mais ce n’est pas acceptable (d’envoyer une lettre pour demander la mise sous tutelle).»

Dans sa lettre, Denis Losier soulève plusieurs préoccupations, dont la situation financière de la municipalité, une source d’inquiétude de longue date du maire. En octobre 2018, un rapport de 50 pages préparé par la firme E6 International, basée à Dieppe, a permis de mieux prendre connaissance de la réalité sur le terrain.

Jean-Yves McGraw est bien conscient des enjeux, mais il tient à se faire rassurant.

«C’est quelque chose que toutes les municipalités vivent au jour le jour. Il y a toujours des défis financiers. Nous ne sommes pas les seuls à le vivre. Il ne faut pas semer la panique dans la population. Ce n’est pas le but du conseil. Le but est de s’assurer, au mieux de nos capacités, que les services sont rendus à la population. On est redevable à la population. Le maire n’est pas le seul qui a été élu. Tout le conseil a été élu.»

M. McGraw soutient que la population pourra prendre connaissance elle-même de la situation au cours des prochains mois, lorsque le bilan financier de 2018 sera présenté au public.

Un appel à l’aide

Yolan Thomas, élu en décembre 2018 dans le quartier 2 (Gauvreau, Pont-Landry et Petit-Tracadie), partage plusieurs des préoccupations soulevées par le maire dans sa lettre. Depuis son élection, il considère que le conseil accorde trop d’attention aux besoins des quartiers urbains au détriment des régions rurales.

En ce qui concerne la lettre du maire, «je ne dis pas que j’approuve ou que je désapprouve. Je vois ça comme un appel au secours pour dire au gouvernement qu’on a besoin d’aide. Il y a des gens dans les quartiers qui attendent leur part. Il y a des gens dans les quartiers qui ne sont pas contents parce qu’Ensemble vers l’avenir n’a pas été respecté.»

Rappelons qu’Ensemble vers l’avenir était le nom du comité qui a fait la promotion du regroupement entre la Ville de Tracadie-Sheila et 18 les DSL environnants.

Conformément à une entente avec le gouvernement provincial, la gestion des routes dans les anciens DSL sera transférée à la Municipalité régionale de Tracadie au cours des prochaines années. Comme le maire Losier, Yolan Thomas craint que la municipalité ne soit pas en mesure d’encaisser ces nouvelles responsabilités sur le plan financier.

«On a passé des dizaines et des dizaines d’heures à parler de chapiteaux, mais jamais des routes que le gouvernement veut nous transférer et de l’entente avec Ensemble vers l’avenir», déplore-t-il.

La conseillère Réaldine Robichaud, une autre alliée du maire Losier, est du même avis que son collègue, Yolan Thomas.

«J’ai été élue en même temps que Denis. J’ai pris connaissance de la situation financière en même temps que lui. Il nous faut l’aide du gouvernement. C’était les progressistes-conservateurs qui étaient au pouvoir au moment du regroupement. Ce sont eux qui nous ont remis les chiffres, lesquels ont été utilisés pour l’étude de faisabilité. Aujourd’hui, ça ne concorde plus avec la réalité.»