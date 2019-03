Dinosaures et mégalodons volent la vedette à Caraquet

Les dinosaures étaient bien vivants, mercredi après-midi, à Caraquet. Denis Paulin, collectionneur de fossiles, avait apporté sa collection au Centre d’information pour une démonstration.

Dents de mégalodon, squelettes, cornes et ammonites, l’amateur de dinosaures a expliqué pendant plus d’une heure les caractéristiques physiques de ces animaux disparus en décortiquant leurs crânes et leurs mâchoires.

Devant une quinzaine de spectateurs, il a aussi présenté différents mammifères encore bien présents de nos jours.

Son élément préféré? Les dents de requins mégalodons. Cet ancêtre du squale, aujourd’hui disparu, vivait il y a 25 millions d’années. Très prisée des collectionneurs, une dent peut valoir plus de 1500$ US.

La passion est bien vivante pour M. Paulin qui donne des conférences depuis 2004. Le passioné faisait d’ailleurs un grand retour après un an et demi de congé de maladie.

Un malheureux incident est toutefois survenu lors des derniers jours. M. Paulin a perdu sa précieuse boîte d’ammonites, non loin du Centre touristique. Avec la tempête de la semaine dernière, il n’a pas encore réussi à mettre la main dessus. Une pièce en moins dans sa collection pour le moment.

Au début et à la fin de la prestation, le résidant de Shédiac a chanté quelques chansons, aux grands plaisirs des jeunes et des parents.