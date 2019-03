Huguette Plourde est une femme d’action

Huguette Plourde est indéniablement une femme d’action, et pas seulement lorsqu’il s’agit de célébrer la Journée internationale des femmes, c’est-à-dire une fois l’an.

Il est difficile en fait de trouver au Madawaska une personne qui a autant à coeur le sort des femmes, des familles, de l’éducation et de la culture acadienne.

Ce qui ne l’empêche quand même pas de souligner cette journée annuelle avec d’autres femmes de la région de Saint-Léonard en organisant, depuis plusieurs années, un banquet qui célèbre la gent féminine dans toute sa splendeur et sa richesse. Un banquet qui fait d’ailleurs toujours salle comble.

L’Acadie Nouvelle est allée à la rencontre d’Huguette Plourde alors qu’elle plaçait la touche finale à la préparation de cette soirée de célébrations qui se tiendra ce vendredi soir, à l’église de Saint-Léonard.

«C’est la journée de l’année où la femme a enfin une forme de reconnaissance pour tout ce qu’elle accomplit comme mission et pour souligner tous ses attributs incroyables qui n’ont jamais été reconnus», raconte d’entrée de jeu en entrevue la septuagénaire.

La journée du 8 mars est également pour elle une occasion d’approfondir ses connaissances sur l’histoire des femmes à travers les époques.

«Les femmes soufflent à l’oreille des autres des idées de création et de transformation. Elles ont inventé bien des choses et devaient autrefois emprunter des noms d’hommes, ou celui de leur mari, pour pouvoir le faire et être reconnues. La bière, par exemple, a été inventée il y a longtemps par des femmes en Mésopotamie», raconte-t-elle en s’offrant une incursion dans l’histoire lointaine de l’humanité.

«Disons-le, la femme était déesse avant que l’homme ne soit Dieu!»

L’ancienne mairesse de Saint-Léonard aura tôt fait lors de la conversation de revenir au temps présent et de faire montre avec aplomb d’un modernisme qui pourrait ébranler les colonnes de l’église, même s’il s’agit d’un endroit qui lui tient beaucoup à coeur et qu’elle vénère comme toute bonne paroissienne.

«Je dirais que ça presse et que je n’hésiterais absolument pas à assister à une messe célébrée dans une église par une femme et je serais très l’aise avec ça. Tout comme j’ai applaudi le mouvement de libération de la femme alors que certaines d’entre elles ont osé se lever», affirme Huguette Plourde sans hésiter.

Métier d’infirmière

Huguette Plourde a consacré une partie de sa vie à son métier d’infirmière en centre hospitalier et dans des foyers de soins, une vocation qui était de mise pour les femmes à l’époque, tout comme le métier d’institutrice.

Outre ses fonctions de mairesse, qu’elle a occupées de 1993 à 1998, son parcours lui aura aussi permis de veiller un certain temps aux destinées du Carrefour d’immigration rurale qu’elle a fondé et présidé au début des années 2000.

La culture sous toutes ses formes a également occupé une grande place dans le quotidien de celle qui consacre encore aujourd’hui beaucoup d’énergie à présider le Cercle culturel et historique Hilarion-Cyr. Une institution qui célèbre en 2019 ses 40 années de promotion et de diffusion dans le Bas-Madawaska de la culture sous toutes ses formes.

En dirigeant aussi l’Orchestre Philhar­monique du Haut-Saint-Jean et la Chorale Grande-Rivière de Saint-Léonard, il va sans dire que Huguette Plourde n’est pas le genre de personne à savourer une retraite à ne rien faire dans le confort de sa maison.

«On va me retrouver quelque part où il y a de l’action, en fait je provoque l’action!», affirme celle qui semble encore bien loin de vouloir ralentir son implication à travers sa communauté.

La dame de l’heure

«Huguette Plourde est la dame de l’heure pour la Journée internationale des femmes. Nous sommes chanceux de l’avoir à Saint-Léonard, car elle donne beaucoup pour sa communauté et la culture», raconte à son sujet Françoise St-Amand, qui a régulièrement l’occasion de la côtoyer lors de divers événements.

Son profond attachement à la langue française ainsi qu’à l’avenir des jeunes et du milieu de l’éducation n’a pas d’égal non plus, diront plusieurs personnes.

«Seule, c’est impossible de tout faire, il faut s’entourer de femmes qui ont du leadership et d’hommes aussi… C’est là qu’on réalise des choses extraordinaires et qui font progresser le monde», affirme celle qui implore ses semblables, en ce 8 mars, d’assumer avec fierté et audace le rôle de femme.