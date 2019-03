Paquetville: le maire veut davantage d’immigrants qui s’installent «pour de bon»

L’immigration francophone semble être à nouveau une solution pour répondre à la pénurie de main-d’œuvre à Paquetville. Le maire Luc Robichaud, aimerait inciter un plus grand nombre d’immigrants à s’installer «pour de bon» dans le village de la Péninsule acadienne.

Les entreprises du village de Paquetville manquent de travailleurs et, pour répondre à la demande, M. Robichaud aimerait bien mettre en place une stratégie qui permettrait d’augmenter le taux de rétention des immigrants dans le village de 700 habitants.

Une réunion a eu lieu avec le Comité d’accueil d’intégration et d’établissement des nouveaux arrivants de la Péninsule acadienne (Caeina-PA) afin d’échanger sur cette problématique.

«Nous voulions connaître les services qu’ils offrent et connaître les besoins du comité.»

Une base de données sur le nombre de logements disponibles, compilés avec un sondage, pour la localité, représente selon le maire, une bonne idée, afin de visualiser les disponibilités.

«On pourrait aussi former un comité citoyen afin d’agir sur les besoins de la municipalité en matière d’immigration. Le groupe pourrait, par exemple, parrainer les familles qui viendraient s’installer dans la communauté», a-t-il ajouté.

Le conseil municipal n’est pas encore à l’étape d’offrir des incitatifs aux immigrants pour venir s’installer à Paquetville.

Proactif

Paquetville ne connaît pas de problème démographique, pour le moment, explique le maire Luc Robichaud. Il ne veut cependant pas attendre qu’une crise se produise avant d’agir.

«On veut être proactif dans le domaine et ne pas attendre qu’un problème survienne», a-t-il expliqué, en entrevue téléphonique.

Pour la municipalité, ce serait une toute première expérience, en plus que le village ne reçoit pas beaucoup d’immigrants.

«Un couple de nouveaux arrivants va arriver sous peu et on s’est dit, en les prenant comme exemple, qu’on devrait en faire un peu plus pour les inviter.»

Autre municipalité

Paquetville aimerait aussi travailler avec d’autres municipalités, ainsi qu’avec la Caeina-PA, sur la mise en place d’une stratégie pour inciter de nouveaux immigrants à s’installer dans la Péninsule acadienne.

Le maire pense que le problème est régional et non spécifiquement concentré dans un village en particulier.

«On sait qu’à Paquetville, même si un nouvel arrivant a un emploi, il ne trouvera pas nécessairement de logement et il devra possiblement habiter dans une autre localité. C’est pour cette raison que ce serait bien de développer une stratégie commune», a-t-il expliqué.

Le maire comprend que c’est une décision à prendre avec la population, mais qu’elle reste une option «qu’il faut regarder sans trop attendre non plus.»