Sondage: les progressistes-conservateurs largement en avance au N.-B.

Le gouvernement du premier ministre Blaine Higgs a fait d’importants gains dans l’opinion publique au détriment des trois partis de l’opposition au cours des trois derniers mois.

Selon le plus récent sondage de la firme Corporate Research Associates, le soutien au Parti progressiste-conservateur a progressé de 12 points de pourcentage entre novembre et février pour atteindre 42% chez les électeurs décidés.

Le Parti libéral a perdu quant à lui 6 points pour se retrouver au deuxième rang avec 29% des appuis. Le Parti vert et l’Alliance des gens ont tous les deux régressé de trois points et récoltent dorénavant 14% et 9% respectivement parmi les électeurs décidés.

Le score du NPD est demeuré stable à 6%.

La marge d’erreur pour cette section du sondage est de ±4,3 points de pourcentage pour un échantillon de 530 répondants.

Les indécis comptent pour 23% des électeurs.

Cinquante-six pour cent des participants au coup de sonde de CRA ont affirmé être «entièrement satisfaits» (11%) ou «plutôt satisfaits» (45%) de la performance globale du gouvernement de M. Higgs.

Trente pour cent des électeurs sont «plutôt insatisfaits» (20%) ou «pas du tout satisfaits» (10%), selon la firme néo-écossaise.

Blaine Higgs est le chef de parti favori de 29% (+7) de l’électorat, suivi par Brian Gallant ou le prochain chef du Parti libéral avec 17% (-8). Le chef du Parti vert, David Coon, récolte 15% (-2) des appuis, celui de l’Alliance, Kris Austin, 9% (-1) et l’ex-chef du NPD, Jennifer McKenzie, 7% (+2).

La marge d’erreur total du sondage est de ±3,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20. 800 Néo-Brunswickois ont participé au sondage du 5 au 19 février.