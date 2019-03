EXCLUSIF – Frédérick Dion quitte à nouveau l’AFMNB

L’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick perd à nouveau son directeur général, Frédérick Dion. L’Acadie Nouvelle a appris qu’il a remis sa démission jeudi.

Frédérick Dion a fait part de sa décision à ses collègues et partenaires de la Concertation des organismes de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (COANB), jeudi soir, par voie de courriel.

Dans le message, dont l’Acadie Nouvelle a obtenu copie, il explique qu’il quitte immédiatement la direction générale de l’AFMNB et qu’il sera remplacé par intérim par la directrice adjointe de l’organisme, Eugénie Boudreau.

Il quitte aussi la présidence de la COANB, un mécanisme de concertation de la société civile acadienne lancé officiellement en 2016 dans la foulée de la crise interne qui avait ébranlé la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick.

Dans son courriel de départ, Frédérick Dion remercie ses collaborateurs et souligne leur passion et le fait qu’ils sont d’ardents défenseurs de la cause acadienne. Il affirme qu’il veut prendre un peu de recul avant de relever un nouveau défi.

«Vous savez également comment nos fonctions peuvent être à la fois enivrantes, stimulantes, mais aussi épuisantes. De mon côté, j’ai besoin de quitter quelque temps pour mieux revenir dans d’autres souliers. Reste à savoir lesquels. Mais avant de revenir, je vais prendre un petit repos qui s’impose.»

Il s’agit de la deuxième fois en moins d’un an que Frédérick Dion annonce qu’il quitte l’AFMNB, qu’il dirige depuis 2011. En juin, il avait accepté le poste de directeur général du Village de Petit-Rocher, mais était rentré au bercail trois mois plus tard.

Ce leader du milieu municipal est depuis plusieurs années une figure importante de la société civile acadienne. Il est omniprésent dans les médias traditionnels et dans les réseaux sociaux.

L’Acadie Nouvelle le nomme, bon an mal an, dans son palmarès annuel des 30 personnalités francophones néo-brunswickoises les plus influentes.

Nous avons contacté Frédérick Dion pour recueillir ses commentaires, vendredi. Il n’a pas répondu immédiatement à notre demande.

Le président de l’AFMNB et maire de Petit-Rocher, Luc Desjardins, a remercié M. Dion de ses services par voie de communiqué, vendredi après-midi.

«Nous remercions monsieur Dion pour ses années d’excellents services à l’Association et lui souhaitons bon succès dans ses projets futurs. L’AFMNB a grandement bénéficié du professionnalisme de M. Dion. Ce fut un plaisir de collaborer avec lui au fils des années.»