Le chef Gene Cormier a vécu une expérience inoubliable à Toronto

Après une carrière à l’international, le chef acadien Gene Cormier revient au bercail par la grande porte. Le restaurateur originaire de Dieppe s’est récemment démarqué lors des qualifications canadiennes du concours du Bocuse d’Or.

Le Bocuse d’Or est la plus grande compétition de cuisine au monde, selon les organisateurs. Chaque pays doit choisir un chef pour les représenter à la grande finale en France où 24 participants s’affronteront. Le Bocuse d’Or Canada est le passage obligé pour les chefs qui aspirent à cette olympiade de la cuisine.

Afin de participer au niveau national, comme l’a fait le chef Cormier, il faut soumettre sa candidature. Ensuite, il y a une série d’entrevues et de tests très stricts. L’Acadien a été l’un des trois candidats retenus pour participer à la compétition du 26 février. Il s’agit de l’épreuve ultime afin de choisir qui sera le représentant canadien à Lyon.

Gene Cormier n’a pas remporté l’épreuve. Pour lui, ce n’est pas important puisqu’il a gagné de l’expérience.

«De me faire choisir, j’avais déjà gagné», a-t-il lancé en entrevue avec l’Acadie Nouvelle.

Chacun des trois chefs devait interpréter à leur façon un classique de la cuisine canadienne-française, la tourtière. Ils n’avaient droit qu’à deux heures sur une scène à Toronto et à une seule viande, le canard de chez Rougié.

Gene Cormier a travaillé comme chef dans de grands restaurants au Moyen-Orient et en Asie du sud-est. Il s’est inspiré des saveurs de ces coins de la planète pour réinventer la tourtière.

«J’ai repris ces saveurs-là parce qu’il y en a qui se marient très bien avec la tourtière comme telle», a-t-il expliqué mentionnant la cannelle et le clou de girofle.

Sa croûte était inspirée des rouleaux de printemps et ses légumes provenaient de la ferme de la Terre partagée près de Rogersville.

«Ma croûte était très croustillante et légère. À l’intérieur j’avais les cuisses de canard, un morceau de foie gras que j’avais poêlé et un petit disque de pomme de terre qui avait été rissolé dans le gras de canard parce que chez nous il y a toujours un petit élément de pomme de terre dans la tourtière.»

Il devait aussi préparer des accompagnements. Ce chef originaire de Dieppe s’est inspiré de ce qu’il retrouvait dans la cuisine de sa grand-mère en préparant des betteraves marinées dans la camerise entre autres.

Il très satisfait de l’assiette préparée et de son expérience. Les juges, dont le grand chef Alvin Leung (MasterChef Canada), ont bien apprécié son plat et ses saveurs bien balancés. L’expérience a été enlevante.

«J’avais Alvin Leung dans ma face là! Il était assis à six pieds devant moi et et il fallait je découpe mon canard», s’exclame-t-il.

Gene Cormier a été chef dans de grands restaurants un peu partout sur planète, de New York à Doha au Qatar en passant par Singapour. Depuis l’été dernier, il est de retour dans le Grand Moncton pour y rester.

Un nouveau restaurant à Moncton dès l’été prochain

Le chef ouvre un nouveau restaurant cet été. Le Euston Park Social est un nouveau concept pour la région. La cuisine sera dans un conteneur maritime et les clients mangeront sur une terrasse.

M. Cormier et sa petite famille se sont arrêtés sur le centre-ville de Moncton parce qu’ils y ont remarqué une grande transformation au niveau de la culture culinaire.

«On aurait pu aller n’importe où au Canada pour ouvrir notre petite place, mais je viens d’ici. Chaque fois je revenais en vacances, je remarquais que ça changeait. J’ai des amis qui ont des restaurants ici et je trouve que c’est un très bon environnement pour ça.»

Au menu, on pourra peut-être retrouver une version de sa tourtière au canard afin de satisfaire la curiosité des gens.