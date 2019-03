Un couple de Dieppe crée un système de son à 120 000$

Destiné à une clientèle exigeante et très aisée, le Ruel R+ conçu par Thierry Ruel et Isabelle Lafargue est la Ferrari de l’audio pour la maison. Un véritable concentré d’innovations techniques. Prix d’achat? Entre 120 000 et 240 000 dollars…

Si vous trouvez qu’il y a un peu de démesure dans tout ceci, c’est bien normal. RUEL audio se positionne clairement dans le marché du luxe. La microentreprise familiale ne cible pas du tout le grand public, son produit s’adresse aux audiophiles et mélomanes fortunés.

Cela faisait des années que Thierry Ruel, ingénieur du son basé à Dieppe, avait imaginé la conception d’un système audio résidentiel de luxe. Le produit a finalement été lancé l’an dernier.

L’appareil est imposant. Chaque enceinte prend la forme d’une colonne rouge, composée d’une série de modules empilés. Le tout est créé sur mesure pour chaque client, en fonction de la hauteur de la pièce dans laquelle il sera installé. Les piliers peuvent ainsi mesurer entre huit et 20 pieds.

Avant de commencer l’entrevue, Thierry Ruel nous propose l’écoute du morceau «Hallelujah». Même pour une oreille novice, l’expérience est saisissante. Le son est net, immersif et tout en relief.

«C’est le premier et le seul système au monde qui est à la fois modulaire, ligne-source, une voix et large-constante-dispersion», lance d’entrée Thierry.

Devant le regard interrogateur du journaliste, néophyte dans le domaine de la sonorisation, l’entrepreneur s’explique.

«Ligne-source, c’est un système qui va du sol au plafond, ce qui permet d’avoir un son bien réparti. Il y a très peu de variation du niveau sonore selon que l’on soit loin ou proche du haut-parleur», mentionne-t-il.

«L’autre particularité, c’est que c’est un système ‘’une voix’’, au lieu d’avoir un système pour les graves, les médiums et les aiguës, on utilise un haut-parleur qui reproduit toutes les fréquences. Il n’y a pas de filtre et ça donne un son extrêmement transparent, naturel et sans distorsion.»

Et que veut dire «large-constante-dispersion»? «Ça signifie qu’on a une ouverture à 180 degrés sur toutes les fréquences, il n’y a pas de dispersion des basses fréquences, ça sonne bien dans presque toute la pièce.»

Originaire de Saint-Pierre et Miquelon, le couple s’est installé au Canada il y a sept ans. Au cours de sa carrière, Thierry Ruel s’est spécialisé dans la sonorisation de spectacles, l’enregistrement d’albums en studio, il a aussi travaillé comme ingénieur du son pour la radio et la télévision et est devenu plus récemment accordeur de pianos.

En 2016, il obtient l’appui du Conseil national de recherches du Canada (CNRC) pour financer la recherche et le développement du Ruel R+. «J’ai fait ma recherche et personne n’a produit un système de son comme celui-là, alors j’ai décidé de le faire moi-même.»

Exclusif et sur mesure

Épaulé de sa femme Isabelle Lafargue, artiste visuelle, et de ses enfants. Il tente aujourd’hui de faire connaître son produit lors d’écoutes privées et de salons spécialisés à Toronto, Chicago, Montréal et New York.

«Les retours sont excellents, assure Thierry. J’ai des gens du monde entier qui me contactent pour en savoir plus, le concept intéresse beaucoup de monde. C’est un marché global mais c’est certain que pour l’instant, on se concentre sur l’Amérique du Nord.»

RUEL audio mise sur la relation privilégiée avec le client et la rareté du produit. La production est limitée à dix exemplaires par année maximum.

«On choisit les meilleurs matériaux et on fait tout à la main ici à Dieppe, à la manière des métiers d’art français, indique Isabelle Lafargue. Chaque pièce est signée par Thierry. C’est quelque chose d’exclusif, un peu comme une Ferrari. Ça prend du temps pour être fabriqué, mais tu sais comment ça va être fait.»

Pour le moment, l’entreprise n’a vendu qu’un seul modèle, à un particulier résidant la ville de Québec. Malgré tout, le couple s’autorise à voir grand.

«Chanel a commencé avec un petit magasin de chapeaux, Steve Jobs a commencé dans son garage, au départ ça prend un passionné, un inventeur, souligne Isabelle. Notre objectif c’est de suivre ce chemin-là.»