Voitures électriques: les bornes de plus en plus utilisées au N.-B.

L’utilisation des bornes de recharges publiques explose au Nouveau-Brunswick.

Depuis 2017, Énergie NB développe son réseau public de bornes de recharges pour les véhicules électriques à coups de millions de dollars. Le dernier investissement est de 1,2 million $ pour l’ajout de sept bornes avec la collaboration du gouvernement fédéral.

Le réseau public de recharge pour voiture électrique au Nouveau-Brunswick compte maintenant 67 bornes de niveau 2 et 3. Flo, un réseau privé, a maintenant une vingtaine de bornes dans la province.

Les statistiques d’utilisation pour le réseau de recharge d’Énergie NB sont encore incomplètes, mais les chiffres commencent à entrer. On y remarque une croissance phénoménale dans leur utilisation.

En 2017, les bornes de la société d’État ont été utilisées 775 fois en six mois. Les premières stations avaient été installées plus tôt dans l’année. En 2018, elles ont été utilisées à près de 3050 reprises.

En moyenne, donc, les bornes ont été utilisées 129 fois par mois en 2017. En 2018, la moyenne d’utilisation mensuelle est de 254, près du double.

«Je pense que c’est une bonne nouvelle. Je crois que d’avoir développé le réseau comme ça a permis de devenir la première province entièrement branchée au Canada. Ç’a incité les gens du Nouveau-Brunswick à adopter les voitures électriques et les gens de l’extérieur à visiter la province parce que, justement, on avait cette infrastructure», avancé Sheila Lagacé, porte-parole d’Énergie NB.

Les propriétaires de véhicules électriques qui souhaitent se brancher aux bornes de la société d’État doivent être membres du Réseau branché. Ils sont déjà près de 1300. Grâce à un accord entre les entreprises, les clients du réseau Flo peuvent aussi charger leur véhicule aux bornes d’Énergie NB et vice-versa.

Les stations les plus utilisées au Nouveau-Brunswick sur le réseau d’Énergie NB sont généralement situées près de la Transcadienne.

«On a remarqué aussi l’année passée que les bornes sont beaucoup plus utilisées durant les mois d’été. C’est facilement attribuable au tourisme», a indiqué Mme Lagacé.

En fait, elle avance qu’Énergie NB a reçu plusieurs messages de clients d’ailleurs au Canada et des États-Unis affirmant qu’ils ont décidé de visiter le Nouveau-Brunswick en raison du réseau de bornes de recharge.

Charger sa voiture à une borne du Réseau branché coûte 1,50$ l’heure à une station de niveau 2 (lent) et 15$ l’heure pour une borne de niveau 3 qui permet de «remplir» la pile de la bagnole à 80% en 30 minutes.

«Le but était d’offrir la technologie à nos clients pour s’assurer que, quand ils seront prêts à faire la transition vers la voiture électrique, le réseau soit là. Aussi, puisque la voiture électrique est maintenant sur le marché, c’est aussi une belle occasion pour Énergie NB d’entrer sur ce marché», a précisé Mme Lagacé.

Incluant les réseaux privés, Tesla et Flo, 219 bornes sont réparties dans la province. Par ailleurs, en plus de celles déjà installées à Saint-Léonard, à Lincoln et à Aulac, l’entreprise d’Elon Musk compte en installer quatre autres au Nouveau-Brunswick, dont une à Moncton et à Saint-Jean.

Maintenant 26 bornes de recharge rapide

Le gouvernement fédéral et Énergie NB investissent un total de 1 276 000$ pour l’aménagement de sept bornes de recharge rapide pour véhicules électriques dans la province.

L’investissement pour ces bornes de recharge supplémentaires comprend une somme de 926 000$ provenant d’Énergie NB et une somme de 350 000$ de Ressources naturelles Canada.

Les nouvelles bornes sont construites par la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick et financées par l’Initiative pour le déploiement d’infrastructures pour les véhicules électriques et les carburants de remplacement de Ressources naturelles Canada.

Elles sont situées à Campbellton, Caraquet, Shediac, Saint Andrews, St. Stephen, Sussex et Fredericton.

Six des bornes sont déjà ouvertes au public. La septième devrait être accessible au printemps à Fredericton.

Les nouvelles bornes de recharge rapide sont toutes accompagnées d’une borne de recharge de niveau 2.

Avec l’ajout de ces sites supplémentaires, le Réseau branché provincial compte désormais 67 bornes de recharge standard de niveau 2 et 26 bornes de recharge rapide de niveau 3.

Un véhicule entièrement électrique peut se recharger jusqu’à 80% dans un délai de 30 minutes à une borne de recharge rapide (niveau 3 / 400 volts).

Les propriétaires de véhicules électriques réduisent leurs émissions de carbone d’environ 80 pour cent lorsqu’ils rechargent leur véhicule au Nouveau-Brunswick, selon Énergie NB.

Énergie NB et Ressources naturelles Canada investissent également une somme conjointe supplémentaire de 90 000$ pour soutenir le développement et la réalisation d’une campagne de sensibilisation et d’éducation, par l’entremise d’Énergie NB, qui vise à accroître la sensibilisation aux véhicules et aux carburants à faibles émissions de carbone disponibles au Nouveau-Brunswick.