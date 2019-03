Le maire Losier a finalement rencontré le ministre Carr

Une semaine assez rocambolesque s’est terminée sur une bonne note. Denis Losier, maire de Tracadie, a pu enfin rencontrer Jeff Carr, ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux. Le tête-à-tête a eu lieu vendredi matin.

En début de semaine, les médias avaient appris que Denis Losier avait demandé au gouvernement Higgs de placer la Municipalité régionale de Tracadie sous tutelle, et ce, sans avoir consulté le conseil municipal au préalable.

Quelques jours plus tard, le ministre Jeff Carr a été invité à se prononcer sur la crise à Tracadie. Il a non seulement affirmé que son gouvernement ne placerait pas la Municipalité régionale de Tracadie sous tutelle, mais il a aussi suggéré au maire Losier de céder sa place s’il n’était pas en mesure de créer de l’unité au sein du conseil.

«Ç’a m’a sonné et sur le coup de l’émotion, j’aurais pu répondre de façon pas trop gentille. J’ai décidé de prendre 24 heures de recul. J’ai aussi décidé de prendre un rendez-vous afin de lui expliquer la raison pour laquelle j’ai écrit la lettre ainsi que la situation à Tracadie, après cinq ans de regroupement.»

Vendredi matin, les deux hommes, ainsi que quelques employés du ministère, ont échangé pendant environ une heure.

«Je l’ai trouvé très réceptif. Il a posé beaucoup de questions. La réponse qu’il a donnée aux médias cette semaine est celle qui correspond à la loi, soit qu’un maire ne peut demander la tutelle sans l’appui du conseil. Je comprends cette réalité, mais je lui ai expliqué la réalité dans la Municipalité régionale de Tracadie, qui est une exception dans la province, car nous sommes la seule.»

En réclamant une mise sous tutelle, Denis Losier espérait que Fredericton intervienne temporairement pour soutenir la municipalité qui, selon lui, va bientôt connaître des difficultés sur le plan financier. L’éventuel transfert des routes provinciales situées dans les anciens DSL constitue une préoccupation majeure.

Denis Losier craint que la municipalité n’ait pas les reins assez solides pour entretenir ces quelque 500 kilomètres de routes.

Avant le regroupement, l’ancien gouvernement de David Alward avait promis que la province s’engageait à continuer d’entretenir les routes publiques dans les DSL jusqu’en 2022 et de les remettre en état avant de les transférer à la municipalité. La rumeur court que le gouvernement provincial voudrait effectuer le transfert plus tôt que plus tard.

Le ministre Carr réplique

De son côté, le ministre Jeff Carr n’a toujours pas l’intention de placer Tracadie sous tutelle.

«Je lui ai répondu que nous ne sommes pas prêts à prendre cet engagement, mais que nous ouverts à soutenir le conseil, soit en offrant de la médiation et en partageant de l’expertise de notre ministère.»

«Si le conseil peut trouver un terrain d’entente, je suis persuadé qu’il sera en mesure de faire avancer la municipalité pour le grand bien des citoyens.»

Ensemble vers l’avenir

Denis Losier souhaite que la province soit en mesure d’aider Tracadie à respecter les engagements pris avant le regroupement, qui a été piloté par le groupe Ensemble vers l’avenir.

Avant le plébiscite de décembre 2013, plusieurs citoyens des DSL avaient exprimé des préoccupations par rapport à une éventuelle hausse de taxes. Des calculs ont permis au comité responsable du regroupement de proposer une augmentation modeste de

1,9 cent par 100$ d’évaluation par année. On avait aussi promis d’étendre plusieurs services offerts en région urbaine dans les secteurs ruraux.

En 2019, une hausse significative des taxes a cependant été annoncée.

Dans l’ancienne Ville de Tracadie-Sheila, le taux de taxation est passé de 1,39$ par 100$ d’évaluation à 1,50$ par 100$ d’évaluation.

Dans les quartiers ruraux, il a été majoré à 0,90$ par 100$ d’évaluation, ce qui représentait aussi une augmentation majeure. La hausse avait pour objectif de combler un manque à gagner de 1,4 million $.

«Ce n’était pas de la mauvaise volonté de la part du conseil. On n’avait pas trop le choix. Les prévisions budgétaires du regroupement étaient trop optimistes. Comment peut-on étendre les services dans les quartiers quand il n’y a pas le financement qui vient avec.»

Avant le regroupement, l’ancienne Ville de Tracadie-Sheila pouvait compter sur un budget d’environ 8 millions $ par année pour une population de 4900 personnes. Le plus récent budget de la Municipalité régionale de Tracadie s’est chiffré à environ 14 millions $.

«Ça nous donne seulement quelques millions de plus pour 11 000 personnes de plus. C’est difficile de livrer des services dans ces circonstances.»

Denis Losier estime que le succès des futurs regroupements municipaux de la province dépendra des actions du gouvernement Higgs aujourd’hui.

«Je lui ai demandé s’il pense que d’autres municipalités vont songer à se regrouper quand ils voient ce qui se passe à Tracadie. Je lui ai dit qu’ils ont le pouvoir de démontrer à la population que c’était une bonne chose ou que c’était une grande erreur.»