Bas-Caraquet passe en mode charme après l’incendie et la chicane

L’année 2018 – surtout la deuxième moitié, pour être plus précis – a été très difficile à Bas-Caraquet. L’incendie de l’église et la chicane de comités concernant sa destruction qui s’en est suivie a donné mauvaise presse au village. Le conseil municipal et le maire Roger Chiasson cherchent donc à faire tourner le vent et passent à l’opération charme.

Cette opération charme a débuté lundi, alors que la municipalité avait convoqué la presse pour faire part d’un «survol» des activités qui sont prévues cette année.

La liste des ambitions du village «qui se relève tranquillement de la perte d’une infrastructure qui se voulait le coeur et l’âme de la communauté» (comme quoi la saga de l’église n’est jamais bien loin…) est longue comme le bras.

Elle comprend un projet d’un parc de jeux inclusif et intergénérationnel pour les personnes à besoins spéciaux, des paniers de bienvenues ainsi que des incitatifs économiques et financiers pour les nouveaux commerces, les nouvelles constructions et les nouveaux bébés, l’organisation d’un Beach Party acadien familial en juin, les festivités du 30e anniversaire de la Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier, la construction d’un nouveau bâtiment à la plage municipale, la remise de bourses d’études postsecondaires et l’embauche d’un agent de développement communautaire.

À tout cela s’ajoute le projet de construction d’une nouvelle église, promise par le Diocèse de Bathurst, sur les ruines de l’ancienne.

En bref, le maire Roger Chiasson, son conseil et les organisations qui gravitent dans la municipalité ne chômeront pas dans les prochains mois.

«On veut faire du tapage à Bas-Caraquet», a lancé le premier élu devant une salle remplie de citoyens et d’invités.

«Comme tous les villages, nous avons des hauts et des bas. Avec un nouveau conseil municipal en place depuis neuf mois, nous devions accoucher de quelque chose. Oui, Bas-Caraquet est en mode charme et nous fêtons le printemps avant le temps», a-t-il justifié, en faisant référence au plan stratégique de la municipalité et des commentaires des résidents.

M. Chiasson admet que depuis son élection à la mairie, en mai 2018, son mandat a été tout sauf un long fleuve tranquille. Bien entendu, l’incendie de l’église Saint-Paul et tout ce qui a suivi a monopolisé l’énergie locale. Mais là, il est temps de passer à autre chose, insiste-t-il.

«Nous sommes solidaires avec nos paroissiens devant la perte de notre église., mais la page est tournée. On collabore avec le Diocèse de Bathurst pour les plans de la nouvelle église. Nous sommes en mode construction et évolution. C’est pourquoi nous sommes tous emballés actuellement», a-t-il déclaré.

De toutes ces initiatives, le maire n’en a pas de préférées. Il y aura également le parc industriel, sur lequel le conseil continue son engagement pour maintenir et améliorer la construction navale.

«On le fait pour que les gens viennent s’installer chez nous et soient fiers de Bas-Caraquet», soutient-il.

Plusieurs municipalités ont mis en place des incitatifs financiers pour attirer de nouvelles familles et de nouvelles entreprises. La compétition commence à être de plus en plus forte là-dessus. Bas-Caraquet n’est pas à part des autres et prévoit, au besoin, bonifier ses paniers de bienvenues.

«Les paniers de bienvenues sont communs de village en village. À savoir s’il y aura une compétition, l’avenir nous le dira. Il faut innover, il faut trouver des façons d’encourager les gens à venir ici. Les déplacements se font généralement selon l’emploi. On va donc concentrer nos efforts sur le développement économique», a terminé le maire.

Sylvio et Joane Gionet avec l’affiche du projet du parc Matelots Généreux. – Acadie Nouvelle: Réal Fradette

Un souvenir indélébile

Sylvio et Joane Gionet sont fiers de leur fils Mathis. Très fier. Même s’il n’est plus de ce monde. Fiers qu’il ait laissé sa marque sur la communauté de Bas-Caraquet en seulement 11 années. Une marque qui deviendra indélébile très bientôt, avec un parc intergénérationnel de jeux pour personnes à besoins spéciaux, près de l’école communautaire L’Escale-des-Jeunes.

Ce parc s’appellera Matelots Généreux, des mots aux initiales identiques au nom de Mathis Gionet, décédé en décembre 2016. Il sera adjacent à la patinoire extérieure locale. Il sera disponible pour le public et les élèves de l’école. Deux modules spéciaux seront aussi construits près de la plage.

Évidemment, rien ne peut guérir le deuil de perdre un enfant. Mais un tel geste peut soulager la peine.

«C’est un honneur, admet Joane en tenant l’affiche du parc. C’est formidable. C’est comme si mon fils recevait une mention d’honneur ou vivait sa graduation. On ne le vivra pas, mais ça nous apporte un grand sentiment de fierté.»

Sylvio est heureux pour son «p’tit homme», dont la contribution peut amener beaucoup pour son village. La décision de donner ses initiales à ce parc n’a pas été facile, mais elle a été nécessaire.

«Il nous en fait voir encore de toutes les couleurs même après son départ», dit-il avec un sourire.

«Mathis aurait aimé aller se balancer avec ses amis près de l’école et on avait eu l’idée de créer un parc pour les personnes à besoins spéciaux. Les événements ont fait en sorte que ce n’est pas arrivé. Mais quand Émelda (Chiasson-Côté, l’instigatrice du projet) est revenue nous voir et nous dire que tout le monde pourra en profiter, on a trouvé que c’était une bonne idée. Ces personnes vont apprécier pouvoir faire des activités et ne pas se sentir exclus. Ça amène du positif dans la vie des gens», apprécie Joane.

L’histoire de Mathis a été plus grande que lui. Atteint de myopathie mitochondriale, une maladie congénitale rare qui ressemble à la dystrophie musculaire, il a provoqué un grand élan d’amour et de générosité dans la communauté.

«Mathis aimait tellement aller au parc, faire du plein air, aller aux jeux d’eau… Il va y avoir des soirées où je vais aller m’asseoir là et regarder tout ça. Et je vais lui dire “Mon p’tit homme, vois-tu encore ce que tu as réalisé? Ton père est bien fier de toi. Bien fier”», exprime Sylvio avec beaucoup d’émotions.

Ce projet, d’une valeur de 210 000$, comprendra une piste de marche, des balançoires pour personnes à mobilité réduite ainsi qu’un gymnase extérieur d’entraînement muni d’un total de six modules.

Une campagne de financement, grâce à des décalques à vendre au coût de 10$, viendra compléter les revenus partagés à l’aide de subventions fédérale et provinciale. Sa réalisation est espérée pour 2020.