Foyers de soins: reprise des négociations à Fredericton

Le syndicat des travailleurs des foyers de soins et la partie patronale sont de retour à la table des négociations, lundi à Fredericton. Cette reprise des pourparlers survient alors qu’une menace de grève pend au-dessus de 46 établissements de la province.

L’Association des foyers de soins du N.-B. et le Conseil des syndicats des foyers de soins du N.-B. se sont retrouvés au Fredericton Inn, lundi en fin d’avant-midi, afin de reprendre les négociations.

Rien n’a encore filtré de cette rencontre, si ce n’est qu’elle a bel et bien débuté. L’Acadie Nouvelle a contacté les deux parties afin d’avoir des mises à jour. Nous attendons de leurs nouvelles.

Nous avons aussi contacté le porte-parole de la ministre du Développement social, Dave MacLean. Il a rapporté que Dorothy Shephard va «surveiller ce qui se passe à la table de négociations aujourd’hui (lundi)».

Pendant ce temps, des membres du Syndicat canadien de la fonction publique ont manifesté lundi devant le bureau de circonscription de la ministre Shephard, situé à Saint-Jean.

Le Telegraph-Journal rapporte que les manifestants ont marché en cercle et qu’ils ont exprimé leur solidarité avec les travailleurs des foyers de soins. Au moins quatre voitures de la police de Saint-Jean ont été dépêchées sur les lieux.

Un vote de grève, une injonction: le conflit en bref

Les quelque 4100 travailleurs de 46 foyers de soins de la province sont sans contrat de travail depuis plus de deux ans.

Ils demandent des augmentations salariales supérieures à la hausse de 1% offerte par leur employeur, l’Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick.

Jeudi, les syndiqués ont monté la pression d’un cran en votant massivement en faveur d’un mandat de grève. Le syndicat a remis un avis de débrayage de 24h à l’employeur samedi, ce qui leur aurait permis de mettre leur menace à exécution dès dimanche matin.

Mais le gouvernement est intervenu en se tournant vers les tribunaux. Il a obtenu une ordonnance de sursis temporaire qui met un frein à la grève – dans 45 des 46 foyers touchés – pour une période de 10 jours.

«Cela procurera une certaine tranquillité d’esprit aux résidents des foyers de soins et à leurs familles, et permettra aux parties de retourner à la table de négociation. Bien que j’appuie le processus de négociations collectives et le droit de grève des travailleurs, ma première préoccupation est la santé et la sécurité des résidents en foyer de soins», a expliqué la ministre Dorothy Shephard.

Le syndicat n’a pas du tout apprécié cette intervention gouvernementale. Il s’est dit «indigné» et a qualifié la manoeuvre de tactique juridique «antidémocratique».