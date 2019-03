Le conseil municipal de Tracadie plus divisé que jamais

La résolution du conseiller Jean-Yves McGraw d’accepter la médiation proposée par le gouvernement Higgs sur la gestion de la ville a été rejetée. Le maire Denis Losier a dû essuyer une longue lettre de plainte de la part de quelques élus pendant une réunion tenue à huis clos.

On s’attendait à du brasse-camarade, lundi soir, à la première réunion ordinaire publique avec la demande du maire – rejetée – de mettre Tracadie sous tutelle et sa réunion avec le ministre des Gouvernements locaux, Jeff Carr, vendredi à Fredericton.

Mais la confrontation est venue entre quatre murs, loin des oreilles des citoyens qui avaient pourtant rempli la salle de réunion et de la presse présente.

Pendant 35 minutes, les élus de la Municipalité régionale de Tracadie ont échangé sur la gouvernance locale – la raison officielle. Mais de retour en réunion ordinaire, le maire a informé le public de la teneur de cette rencontre.

Il a été applaudi.

«C’est difficile d’accepter un processus de médiation quand tu sors d’une réunion où l’on n’a pas été gentil à ton égard», a-t-il déclaré, sans vouloir en dire davantage.

Le maire de Tracadie, Denis Losier. – Acadie Nouvelle: Réal Fradette

Le vote a été de six pour et quatre contre la médiation. La proposition nécessitait l’unanimité.

Le conseiller McGraw ne s’est pas défilé malgré ce revers.

«Ç’a été offert par le ministre pour aider dans la situation de la municipalité. On voulait savoir si c’était le souhait du conseil pour aider à mettre un petit peu de paix et de continuer à avancer. Ça prenait un vote unanime. C’est dommage. On verra et on va continuer d’essayer», en ajoutant que d’autres rencontres à huis clos seront prévues.

Quant à la lettre de plainte dont le maire a parlé, Jean-Yves McGraw n’a pas voulu trop élaborer, sauf pour rappeler que la demande de mise sous tutelle était une initiative du maire et non du conseil. Quand nous lui avons demandé sa réaction face à la décision du maire de dévoiler le contenu de ces échanges, il a simplement dit «Pas de commentaires».

«On ne peut pas dire que nous sommes en difficultés financières. Nous connaissons les mêmes défis que les autres municipalités. Le regroupement Ensemble vers l’avenir ne fait que commencer. Il faut lui donner la chance de fonctionner. Le maire a émis des frustrations, mais c’est faux: ça fait trois ans que nous travaillons ensemble, que nous avons voté des choses. Peut-être avons-nous été en désaccord sur deux ou trois dossiers, mais ce conseil a été productif et fonctionnel», a-t-il mentionné, en répétant que la médiation est la seule option pour le conseil municipal de la MRT.

«Nous sommes tenaces, a-t-il ajouté. Il y a de bonnes gens autour de la table», croit-il.

Le conseiller Brian Comeau a appuyé la résolution du conseiller McGraw sur la médiation. Il croyait qu’il fallait répondre au ministre des intentions du conseil municipal.

«Si nous n’abordons pas la question, nous ne savons pas le sentiment autour de la table», a-t-il exprimé, en refusant de commenter le contenu de la lettre.

Le maire Denis Losier a laissé savoir que lui et trois conseillers – sans les nommer – sont sortis de la salle du huis clos à peine cinq minutes après le début de la rencontre.

«On parle d’une plainte d’une vingtaine de pages. Je n’ai partagé aucun détail, sauf le sujet à l’ordre du jour du huis clos. J’aurais dû l’avoir avant et je ne voulais pas faire vivre ce contexte aux citoyens. Avec ce qui se passe depuis trois ans, je ne crois pas que la médiation va régler des choses. C’est un sujet à suivre», a-t-il commenté.