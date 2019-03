Le YMCA se retire de Campbellton

L’organisation du YMCA du Grand Moncton annonce la fin de ses activités à son centre satellite de Campbellton.

L’aventure du YMCA de Campbellton cessera d’ici la fin du mois, et ce, après avoir duré tout près de cinq ans. L’annonce de la fin de celle-ci a été confirmée mardi.

La Zone jeunesse avait ouvert ses portes au rez-de-chaussée du Centre civique de Campbellton en 2014. D’autres services, comme un programme d’après-classe et des camps de jour l’été, s’y étaient ensuite greffés. Un service de navette existait également afin de permettre aux jeunes de toute la région de profiter des programmes.

Le YMCA de Campbellton répondait à celui du Grand Moncton. Cela dit, la difficulté de recruter du personnel qualifié pour gérer l’endroit aura eu raison de ce mariage.

«Nous avons eu de la difficulté dernièrement à mettre la main et à conserver une direction générale stable. Étant situé à Moncton, ce n’était pas facile de gérer les choses à distance», souligne April Morton, vice-présidente des services à l’enfance pour les YMCA de Moncton et Campbellton.

Il faut préciser que même s’il est affilié avec celui de Moncton, le YMCA de Campbellton était financé localement et non subventionné par son grand frère. Ce dernier n’assurait en fait que la partie administrative et le contenu des programmes.

Les jeunes de la région peuvent toutefois être rassurés, car un organisme local – le Centre d’entrepreneurship du Restigouche – reprendra la formule et entend offrir une programmation similaire à celle offerte par le «Y».

Le centre s’occupe déjà de plusieurs programmes axés sur la jeunesse au Restigouche. Cela faisait quelques mois déjà que des discussions avaient cours entre celui-ci et le YMCA à propos d’une passation des pouvoirs.

«C’est certain que c’est triste de voir l’organisation du Y partir, mais ce n’est pas une nouvelle négative en soi. Ils ont fait de belles choses ici. Aujourd’hui, on nous passe le flambeau et nous, on est prêt à le saisir et à courir avec lui», exprime Mélissa Irvine du Centre d’entrepreneurship du Restigouche.

Selon cette dernière, son organisation était toute désignée pour reprendre la formule du YMCA.

«On croit énormément dans la jeunesse. On est heureux de contribuer à leur offrir un endroit où développer leurs habiletés, leur potentiel et à se forger un sentiment d’appartenance. Après tout, les jeunes, ce sont nos futurs entrepreneurs, employés, citoyens», estime-t-elle.

Selon Mme Irvine, en dépit d’une légère diminution de fréquentation au fil des ans – diminution qu’elle attribue à des lacunes au niveau de l’administration – la demande pour un centre jeunesse comme le YMCA est bien présente dans la région.

La dernière journée officielle du YMCA de Campbellton se déroulera le 29 mars. Mme Irvine estime que la transition avec la nouvelle administration se fera rapidement, de sorte que les jeunes ne devraient y voir que du feu.

Le nouveau centre jeunesse continuera de fonctionner à partir du Centre civique de Campbellton, celui-ci ayant obtenu de la Ville une location sans frais (tout comme pour l’organisation précédente) pour une période de trois ans.

Un impact sur les jeunes

Le YMCA laissera quant à lui sur place tous son équipement. L’organisme promet également d’être présent comme partenaire au besoin.

«Nous quittons le Restigouche avec un très bon souvenir en tête. Même si nous partons, ça ne signifie aucunement que l’expérience a été un échec, au contraire. Nous sommes très fiers de l’impact que nous avons eu sur les jeunes et la communauté. Et d’ailleurs, nous sommes très ouverts à continuer de collaborer avec la nouvelle administration, notamment en ce qui a trait au partage de nos programmes ou l’offre de certaines formations», note Mme Morton.

Pour le moment, le centre jeunesse fonctionnera sous l’appellation du Centre d’entrepreneurship du Restigouche, puisqu’il n’a pas encore sa propre identité.

«On va probablement laisser le soin aux jeunes de lui trouver un nouveau nom», mentionne Mme Irvine.