Proudly New Brunswick n’a pas encore dit son dernier mot

«Pam», «Sue» et compagnie n’ont pas dit leur dernier mot. Le groupe Proudly New Brunswick – qui avait importuné des milliers de néo-brunswickois à coups de textos et d’appels robotisés pendant la dernière campagne électorale – est encore bien présent sur la scène politique provinciale.

À la mi-septembre, la campagne électorale bat son plein lorsque bon nombre de Néo-Brunswickois découvrent «Fièrement Nouveau-Brunswick», une organisation de droite vertement opposée au Parti libéral de Brian Gallant.

«Bonjour, c’est Pam de New Brunswick Proud. Les élections ont lieu lundi. Ensemble, nous pouvons mettre fin à la taxe carbone et rendre la vie plus abordable pour nos familles. Allez-vous voter?»

Ce texto clairement aligné avec les positions du Parti progressiste-conservateur –rédigé en anglais et que nous avons traduit librement – est envoyé à des milliers de numéros dotés du code régional 506.

D’autres gens reçoivent des appels robotisés d’un dénommé «Martin» qui leur demande pour qui ils comptent voter.

Ces communications non sollicitées font rapidement scandale. Bon nombre de personnes n’hésitent pas à envoyer promener Pam et Martin avec un langage que l’on pourrait qualifier de coloré.

Assez rapidement, des médias anglophones mènent leur petite enquête et découvrent qui se trouve derrière cette campagne. On apprend alors qu’une Néo-Brunswickoise demeurant en Alberta en est l’instigatrice.

Il s’agit de Heidi McKillop, une diplômée en travail social de l’Université Saint-Thomas ayant grandi à Harvey Station. Établie à Calgary, elle travaille dans un restaurant à temps plein comme serveuse.

Mme McKillop donne des entrevues, mais refuse cependant de dire aux journalistes qui finance ses activités et où elle s’est procuré des milliers de numéros de cellulaires néo-brunswickois.

À la CBC, elle assure qu’elle n’est associée à aucune formation politique. Le Parti progressiste-conservateur et la People’s Alliance confirment d’ailleurs qu’ils ne collaborent pas avec son groupe.

Un militantisme de droite qui se poursuit

Qu’est devenu ce mystérieux groupe de pression depuis les élections? S’est-il résorbé après la chute des libéraux et la prise du pouvoir par les progressistes-conservateurs de Blaine Higgs?

Pas du tout. Sur Facebook, le groupe est toujours très actif et gère une page intitulée «New Brunswick Proud», qui compte aujourd’hui plus de 8500 membres.

On y retrouve de très nombreuses publications critiquant les libéraux de Justin Trudeau et du contenu très semblable à celui publié par d’autres groupes «Proud», tels que Ontario Proud et Canada Proud.

Le groupe néo-brunswickois poursuit aussi ses envois de textos. Une lectrice nous a fait parvenir un message qu’elle a reçu sur son cellulaire, mercredi soir. Il est en anglais et provient d’une dénommée «Sue».

«C’est Sue de Proudly NB. Nous voulons que les Néo-Brunswickois restent au NB avec des opportunités d’avoir de bons emplois bien rémunérés. Êtes-vous d’accord avec le développement de nos ressources naturelles?» (traduction libre)

Il s’agit une fois de plus d’une attaque à peine voilée envers les libéraux et d’une tape dans le dos des progressistes-conservateurs.

Comme on le sait, le gouvernement de Brian Gallant avait imposé un moratoire sur la fracturation hydraulique dans la province peu après les élections de 2014.

Moratoire que les progressistes-conservateurs ont promis de lever dans les régions qui le souhaitent.

L’Acadie Nouvelle a contacté Heidi McKillop dans le but d’obtenir une entrevue. Elle n’a pas répondu à nos demandes.

Proudly New Brunswick a plus de liens avec l’Alberta qu’avec le Nouveau-Brunswick. – Archives

Fièrement NB… mais pas si néo-brunswickois que cela

Proudly New Brunswick trime dur pour devenir une voix forte dans les débats publics de la province. Mais lorsque l’on gratte un peu, on constate que ce groupe a plus de liens avec l’Alberta qu’avec le Nouveau-Brunswick.

Comme on le mentionnait plus tôt, son instigatrice est établie à Calgary. C’est aussi de l’Alberta que provient la majeure partie de son financement (du moins le financement qui a été rapporté à Élections Nouveau-Brunswick jusqu’à maintenant).

C’est ce que l’on peut voir dans un formulaire de divulgation des dépenses publicitaires déposé en janvier dernier et disponible sur le site d’Élections N.-B.

Proudly NB y rapporte avoir reçu plusieurs milliers de dollars de deux sources au cours des derniers mois de 2018.

Le groupe a reçu 7000$ de la Manning Foundation, une organisation basée en Alberta et fondée par l’ex-politicien de droite Preston Manning.

Il a aussi touché à 5000$ provenant du Modern Miracle Network, un organisme à but non lucratif albertain qui fait la promotion des hydrocarbures.

Ces sommes ont servi à financer la production et la diffusion de publicités sur Facebook ainsi qu’une campagne de textos robotisés.

Ces efforts ont été réalisés grâce au travail de fournisseurs basés à l’extérieur du Nouveau-Brunswick et qui ont tous déjà été associés de près ou de loin au Parti conservateur du Canada.

Il s’agit de Mobilize Media (dirigée par un ancien membre du personnel de Stephen Harper et fondateur du groupe Ontario Proud, Jeff Ballingall), de Maxime Hupé-Labelle (ancien candidat conservateur et ancien proche collaborateur de Maxime Bernier) et de RMG (une entreprise ontarienne qui a déjà effectué des campagnes d’appels robotisés pour le Parti conservateur du Canada).