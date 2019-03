EXCLUSIF – Des conseillers municipaux portent plainte contre le maire Losier

Le maire Denis Losier a échappé de peu à un vote de non confiance de la part des conseillers municipaux de la Municipalité régionale de Tracadie, lundi soir, a appris l’Acadie Nouvelle.

Mais tout semble croire que ce n’est que partie remise. Selon ce que le journal a appris de sources sûres, le sujet serait abordé jeudi lors d’une réunion à huis clos et le premier élu subirait le jugement de ses pairs à la prochaine réunion ordinaire, programmée pour le lundi 25 mars.

Le journal a également obtenu copie de la plainte formulée à l’endroit du maire, lundi, pendant la partie de la réunion qui s’est tenue à huis clos durant la réunion ordinaire.

Cette lettre soutient «qu’à la suite de l’étude du dépôt d’une plainte envers le maire Denis Losier dont le comportement à plusieurs reprises ne fut pas conforme au Code d’éthique et de déontologie pour le conseil municipal (…), le conseil lui impose les mesures correctives et les sanctions suivantes: un vote de non confiance envers le maire de la MRT à la reprise de la réunion ordinaire».

Cette réunion à huis clos a duré 35 minutes. Le maire – accompagné de trois conseillers non identifiés – a mentionné avoir quitté la salle cinq minutes après son début.

Au retour en réunion ordinaire, le conseiller Jean-Yves McGraw, appuyé du conseiller Brian L. Comeau, a déposé une proposition visant à demander la médiation proposée par le ministère des Gouvernements locaux. Le vote a été de six en faveur et de quatre contre. La proposition a été rejetée, car elle nécessitait l’unanimité.

Pour une raison qu’on ignore, il n’y a pas eu de proposition pour un vote de non confiance envers le maire par la suite, comme le laissait pourtant croire la lettre.

La plainte demande aussi «qu’au nom du conseil et en tant que magistrat, le maire présente ses excuses au ministère des Gouvernements locaux (…) pour lui avoir envoyé une demande formelle de mise en tutelle de la MRT à l’insu du conseil municipal, de rassurer le ministère que le conseil municipal peut atteindre le quorum nécessaire pour tenir ses réunions et que la situation financière n’est pas critique au point que la MRT n’est pas en mesure de surmonter des difficultés financières et qu’elle ne frôle pas la faillite».

La lettre indique aussi que «dorénavant, le conseil invitera le maire à assurer un rôle de leadership au sein de son conseil, que celui-ci demeurera impartial dans tous les dossiers qui sont débattus, tout en respectant la Loi sur la gouvernance locale (…) et qu’il transmettra la volonté du conseil au public, qu’il appuie ou non la décision du conseil, et ce, sans faire référence à deux clans, au nombre de voix pour et contre, etc., afin de respecter la démocratie et le travail de tous les élus municipaux».

En cas de non-respect

La plainte affirme aussi «qu’un non-respect de ces conditions forcera le conseil municipal à prendre d’autres mesures pour assurer le bon fonctionnement de la municipalité», comme l’appel des décisions du président, la convocation du conseil à des réunions extraordinaires, l’ajout d’items discutés à huis clos aux réunions, etc.

On propose également que l’administration municipale entreprenne des démarches pour qu’une session de formation soit offerte aux élus par le ministère des Gouvernements locaux, avec ou sans l’appui de l’AFMNB.

«Dans l’éventualité de l’adoption d’un vote de non confiance, que le maire suppléant (NDLR: Jean-Yves McGraw), soit le porte-parole pour ce dossier, informe le ministère des Gouvernements locaux de l’adoption d’un vote de non confiance envers le maire, qu’il rassure le ministre (Jeff Carr) qu’il n’y a pas lieu de mettre la MRT sous tutelle.»

Mécanisme formel

Les conseillers qui ont appuyé cette plainte font également mention de «l’importance d’avoir un mécanisme formel, comme une commission municipale, pour intervenir dans des situations comme celles que vit Tracadie depuis 2016, car à lui seul, le Code d’éthique et de déontologie ne répond pas à toutes les situations».

La plainte fait mention de plusieurs fautes qu’aurait commises le maire par rapport à sa conduite, à des allégations de harcèlement personnel contre d’autres conseillers et au respect du processus décisionnel. Elle souligne aussi les interventions de M. Losier sur sa page Facebook qui utiliserait «toujours Je, Moi, Ma, Mon, et jamais le NOUS».

«Vous faites fi de la Loi sur les municipalités du N.-B. qui précise que le maire est assujetti aux directives et au contrôle du conseil et il doit se conformer aux décisions de celui-ci», souligne le document.

Plusieurs pages de la plainte sont consacrées à la position du maire sur le regroupement Ensemble vers l’avenir.

«Vous manquez de cohésion et utilisez un discours exagérément disproportionné pour décrire les efforts des conseillers à faire progresser les dossiers de toute la MRT, ce qui divise non seulement la population et les membres du conseil, mais apporte de la confusion alimentant ainsi la violence verbale, les manifestations, de la protestation, voire des possibilités d’émeutes qui sèment la peur chez les citoyens», est-il ajouté.

Point de non retour

Le maire Denis Losier croit que la lettre de plainte portée à son attention, lundi soir, est la preuve que la situation de crise à la Municipalité régionale de Tracadie a atteint le point de non-retour. «Et ça fait un petit bout de temps qu’on en est rendu là», a-t-il noté.

Il s’est opposé, avec trois autres conseillers, à la requête de médiation proposée par le ministre des Gouvernements locaux que le conseiller Jean-Yves McGraw a apportée à la table du conseil. Cependant, c’est ce même Denis Losier qui a envoyé une lettre au premier ministre Higgs demandant la mise en tutelle de la ville.

Doit-on y voir là un double discours? Non, assure le principal intéressé.

«La médiation, menée par une personne qui n’a aucune expérience du monde municipal, ne va pas nous aider. Et ce n’est pas seulement moi qui est contre. Trois autres conseillers aussi le sont. C’est devenu trop creux. Les deux parties tiennent des positions trop fermes et la médiation ne règlera pas ça. Il faut crever l’abcès et c’est au gouvernement Higgs de le faire», indique le maire élu en 2016.

M. Losier est toujours d’avis que la tutelle aurait permis de faire une pause dans l’administration financière de la ville.

«On pourrait expliquer notre réalité avant le budget de 2020. On a dû imposer de fortes hausses de taxe foncière, dans les DSL, cette année. Il faut commencer tout de suite à travailler pour trouver des solutions et éviter d’autres problèmes en 2020. On pourrait aussi démontrer que cinq ans plus tard, le projet de regroupement Ensemble pour l’avenir est un désastre parce que les prédictions ne sont pas au rendez-vous», est-il convaincu.

À savoir s’il pourra continuer à travailler avec les conseillers dissidents, M. Losier n’y voit aucun problème, à condition que ça se fasse pour avancer les dossiers de la MTR.

«J’e n’ai aucun problème à me présenter, à aller m’asseoir devant eux et à gérer ensemble cette ville. La journée où les électeurs me diront qu’ils ne me veulent plus là, je vais partir. Mais présentement, j’ai davantage d’appuis que de personnes qui veulent que je quitte. J’espère seulement que ça va mieux se terminer que de la façon dont tout cela a commencé. Chose certaine, personne ne pourra dire que Denis Losier n’a pas tenté l’impossible pour que ça fonctionne.»

Cette saga lui démontre qu’il est peut-être venu le temps de créer des équipes municipales, comme l’a fait Paolo Fongemie quand il a voulu obtenir la mairie de Bathurst.