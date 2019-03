Crise à Tracadie: «Se chicaner ne sert à rien»

Jean-Yves McGraw ne se voit aucunement comme le «chef de l’opposition officielle» à la Municipalité régionale de Tracadie. Mais il est devenu, lundi, l’un des deux visages du conflit qui empoisonne la ville depuis bientôt trois ans. L’autre étant, vous l’aurez deviné, le maire Denis Losier.

«Dans un conseil municipal, il ne devrait pas y avoir d’opposition officielle», répond-il, tout en étant amusé par la comparaison.

Mais en réalité, le conseiller municipal et maire suppléant ne s’amuse plus beaucoup. En 15 ans à représenter son quartier, c’est la première fois qu’il voit autant de division, affirme-t-il. Une division nette qui a été creusée un peu plus lundi par une lettre de plainte à l’endroit du maire, remise lors d’une réunion à huis clos, à la suite des récents événements (sa demande rejetée de mise sous tutelle, sa rencontre avec le ministre des Gouvernements locaux et d’autres doléances).

Mais une division qui n’est pas irréconciliable, prend-il la peine de préciser.

«Je ne dis pas que c’est une cassure finale. Ce qui se passe là, je vois ça comme une fracture. Et une fracture, c’est réparable. Nous demeurons ouverts aux discussions, nous avons été élus et nous avons tous un mandat de la population de gouverner cette ville au mieux de nos capacités. Et c’est ce sur quoi nous allons nous concentrer», assure-t-il, en soutenant que la crise est difficile pour tout le monde, et ce, autant au niveau professionnel que personnel.

Ça ne le gêne pas d’être le visage de la contestation à la MRT. Jean-Yves McGraw est prêt à concilier avec les aléas de cette position.

«Je n’ai pas investi 15 ans de ma vie en politique municipale pour partir dans ces conditions. Ça me fait de la peine», donne-t-il comme raison.

Lundi, lui et quelques collègues ont tenté de régler un problème en proposant un vote pour accepter une médiation de la province. Même si la proposition a échoué, il se dit convaincu que c’est la seule option viable pour régler les ennuis de la municipalité.

«Je suis un éternel optimiste, avoue Jean-Yves McGraw. Peut-on retrouver la paix? Il y a toujours moyen d’y arriver. Des fois, il se passe des événements qui nous amènent à nous parler et à nous comprendre. Si l’autre groupe (le maire et les conseillers qui l’appuient) veut le dialogue, nous sommes là. Quand j’ai dit qu’il y a de bonnes personnes autour de la table du conseil, je suis sincère. Nous sommes tous là pour la même chose, même si nous empruntons parfois un chemin différent.»

En ce qui concerne la plainte déposée contre le maire Denis Losier, le maire suppléant assure qu’il n’est pas du tout question d’un conflit de personnalités, mais il admet ouvertement que le leadership n’a pas toujours été présent de la part de celui qui devrait donner l’exemple.

«Ça fait bientôt trois ans qu’on travaille avec lui et il n’a pas su rallier son monde. S’il avait pu apporter l’harmonie, plusieurs dossiers importants auraient avancé. Se chicaner ne sert à rien. Et c’est lui, pas nous. Il veut une mise en tutelle de la province, mais vote contre notre proposition de médiation parce qu’il blâme la manière dont nous l’avons apportée. S’il n’est pas d’accord, c’est son choix, mais je demeure persuadé que la médiation demeure la solution. Il blâme le regroupement, mais on doit lui donner une chance et travailler pour qu’il devienne réalité. Tracadie-Sheila était comme une grande famille et là, nous devons accueillir de nouveaux membres. Ces nouveaux membres doivent se sentir bien accueillis aussi», réfléchit Jean-Yves McGraw.

«Donnons-nous le temps de construire une bonne structure. Ça va venir, il suffit d’être patient et coopératif», conclut-il.