Le prix de l’essence devrait à nouveau grimper cette semaine

Une autre augmentation du prix de l’essence est prévue cette semaine, une sixième hausse consécutive.

Des calculs effectués par l’Acadie Nouvelle à partir de données du marché NYMEX laissent prévoir une augmentation de plus de 3 cents le litre au Nouveau-Brunswick.

La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick établit de nouveaux prix maximums des produits pétroliers chaque jeudi à 0h01. D’ici là, le prix maximum de l’essence ordinaire libre-service avec frais de livraison est de 114,7 cents le litre.

Il y a à peine un mois, le prix de l’essence se situait à 104,1 cents le litre. Le propriétaire d’un véhicule ayant un réservoir d’essence de 50 litres paie ainsi 5,30$ de plus pour faire le plein.

La semaine dernière, l’analyste de Gasbuddy, Dan McTeague, a mentionné qu’il y a des hausses saisonnières chaque printemps en raison d’un additif ajouté à l’essence pour prévenir l’évaporation. Il a aussi expliqué que des facteurs à l’international – dont la réduction de la production des pays membres de l’OPEP – pousseront probablement les prix à la hausse dans les semaines à venir.

Mardi avant-midi, les prix les plus bas de l’essence au Nouveau-Brunswick, selon Gasbuddy, étaient à Shediac et à Moncton, où au moins une station services vend l’essence à 105,9 cents le litre.

Les prix les plus élevés, toujours selon Gasbuddy, étaient dans la région de Woodstock, où certains postes d’essence affichent le prix maximum de 114,7 cents le litre.

Le prix moyen de l’essence au Nouveau-Brunswick est de 111,2 cents le litre, ce qui est légèrement sous la moyenne nationale de 114,3 cents le litre. Les prix les plus bas sont au Manitoba, à 102,7 cents le litre en moyenne, et les plus élevés sont en Colombie-Britannique, à 126,6 cents le litre.

Les prédictions sur l’essence ne tiennent pas compte de facteurs imprévisibles comme des phénomènes météorologiques graves et des changements soudains du prix du pétrole sur les marchés mondiaux. Elles ont été établies en se servant des données les plus récentes disponibles. Elles doivent néanmoins être considérées avec prudence.

Les données du marché NYMEX ont été obtenues sur le site internet barchart.com.