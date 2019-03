Un élève aurait été poignardé à Moncton High

Un élève de l’école Moncton High aurait été poignardé non loin de l’école jeudi midi.

Le District scolaire anglophone Est confirme qu’il y a eu une altercation entre deux élèves durant la pause du dîner et qu’un d’eux a été blessé. L’incident se serait produit tout juste à l’extérieur du terrain de l’école.

Les travailleurs paramédicaux et les policiers ont répondu rapidement à l’appel.

«Les autorités compétentes sont sur place et la situation est entièrement sous contrôle. L’étudiant blessé n’est pas en danger de mort. Tous les étudiants sont en sécurité et dans leurs salles de classe sous la responsabilité de notre personnel enseignant. Notre bâtiment est sécurisé et notre site est sous contrôle total »a indiqué dans un message le directeur de l’école, Mike BeLong.

Le district scolaire affirme qu’il communiquera plus d’informations au fur et à mesure que l’enquête de la GRC progressera.

L’école Moncton High est située aux limites de la municipalité, sur la promenade Elmdwood.