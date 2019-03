«Ce que le gouvernement nous a fait, c’est un coup de couteau dans le dos»

Depuis 22 ans, Janice Melanson aide des aînés à vivre dans la dignité. L’infirmière auxiliaire adore son travail. C’est sa vocation, dit-elle. C’est cependant aussi un boulot très difficile. Le manque de personnel et l’absence d’un salaire adéquat font en sorte que les employés des foyers de soins sont au bout du rouleau.

«C’est ma deuxième famille. Je vois les bénéficiaires plus souvent que ma propre famille. Je les connais. Je suis là quand ils arrivent. Je suis là quand ils passent de l’autre côté. Je leur tiens la main pendant leur dernier souffle. C’est valorisant, mais quand tu ne peux pas donner les soins dont ils ont besoin, c’est aussi décourageant», a confié avec émotion l’Acadienne.

Sans contrat de travail depuis 28 mois, les travailleurs des foyers de soins, notamment les infirmières auxiliaires, demandent un meilleur salaire, mais surtout plus de temps alloué au soin des patients.

«Ce qui est difficile, c’est que tu ne peux pas donner tous les soins que t’aimerais donner aux résidents parce qu’on n’a pas la main-d’oeuvre. Je n’aime pas dire qu’on n’a pas le temps, mais c’est ça que c’est. On n’a pas le temps», précise Mme Melanson.

Actuellement, les résidents de foyers de soins ont droit à 3,1 heures de soins par jour par résident. Les travailleurs réclament au moins 3,5 heures.

«La situation est critique depuis longtemps. Depuis 2001, on demande plus d’heures de travail et on ne les jamais eu. Il y a un manque de personnel. La rétention n’est pas là. On n’arrive pas à garder le staff parce que notre travail est physique et difficile mentalement», a ajouté l’infirmière auxiliaire.

Aucune offre concrète

Le vice-président du conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick, Roland Cormier. – Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle

Les travailleurs des foyers de soins de la province ont voté massivement en faveur de la grève la semaine dernière. Le gouvernement a obtenu un sursis de 10 jours. La cause est devant les tribunaux.

«Actuellement, le gouvernement est plus intéressé à être assis en cour qu’à être assis à la table pour nous parler», a lancé le vice-président du conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick.

Selon Roland Cormier, les négociations sont neutre. Aucune offre concrète n’aurait été faite selon lui, et ce, même si la ministre du Développement social, Dorothy Shephard, a affirmé le contraire.

«Chaque jour, ils nous disaient qu’ils allaient nous apporter quelque chose à la table. On n’a rien vu encore. La ministre nous dit qu’elle nous a fait une offre. On ne l’a jamais vue. On a entendu des choses, mais on n’a jamais eu d’offre sur papier», a avancé M. Cormier.

«Ce que le gouvernement nous a fait, c’est un coup de couteau dans le dos; aller se cacher derrière la cour pour nous enlever le droit de faire la grève», a renchéri Mme Melanson.

Compassion

En conférence de presse, Luc Doucet, président de l’Association francophone des aînés, a demandé aux syndiqués de faire preuve de compassion si jamais ils venaient à descendre dans la rue.

«Si, et seulement si, vous devez faire la grève et établir des lignes de piquetage, je vous demande de faire preuve d’humanité et faire preuve de compassion. Je demande aux syndiqués de laisser passer à l’occasion les membres des familles qui veulent s’occuper de leurs proches qui sont au lit», a-t-il indiqué, soulignant que son association appuie la cause des travailleurs.

Roland Cormier a affirmé que ses membres ne prendraient jamais en otage les résidents des foyers de soins. Les proches et les familles des patients pourront entrer dans les établissements.

«Je veux m’assurer que chaque Néo-Brunswickois sache que si nous devons faire la grève, ils seront en mesure de visiter les gens les plus vulnérables de la société et leur proches. Il n’y aura aucun problème. Le combat n’est pas contre les résidents. Ce n’est pas contre les familles. Le combat est contre le gouvernement du Nouveau-Brunswick», a assuré M. Cormier.

Lors d’une conférence de presse conjointe vendredi matin, plusieurs organismes représentant les aînés et les plus démunis ont offert leur appui aux syndiqués des foyers de soins, dont le Front commun pour la justice sociale et la Coalition pour l’équité salariale.

Le conflit en bref

Les quelque 4100 travailleurs de 46 foyers de soins de la province sont sans contrat de travail depuis 28 mois.

Le 6 mars, un tribunal administratif a rejeté la demande de l’employeur – soit l’Association des foyers de soins du N.-B.– d’obliger les travailleurs à offrir certains services essentiels en cas de grève.

Le lendemain, les syndiqués ont voté massivement pour un mandat de grève. Puis, le 9 mars, le syndicat a donné un préavis de débrayage de 24h afin d’augmenter la pression d’un cran.

Face à cette tactique, le gouvernement provincial s’est tourné vers les tribunaux et a obtenu un sursis de 10 jours. En gros, cela a mis temporairement sur la glace la menace de grève dans 45 des 46 foyers concernés.

Les négociations ont repris entre la partie patronale et le syndicat lundi. Le gouvernement – qui finance la majeure partie des activités des foyers de soins et qui tient donc les cordons de la bourse – a accepté de s’asseoir à la table de négociation.

Les pourparlers ont été suspendus par le médiateur, mercredi, pour une durée indéterminée en raison de l’absence de progrès.

Vendredi, les parties ont croisé le fer devant les tribunaux.