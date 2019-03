L’épicerie en ligne gagne en popularité en Acadie

De plus en plus de gens choisissent de se faire livrer leur épicerie à la maison après avoir passé leur commande en ligne. - Archives

Le magasinage sur internet fait partie de notre quotidien depuis longtemps, mais jusqu’à maintenant, cette tendance avait plus ou moins échappé au secteur de l’alimentation. En quelques années seulement, le marché a évolué très rapidement. Les supermarchés du Nouveau-Brunswick se préparent aux changements à venir.

À l’instar des autres magasins IGA du Nouveau-Brunswick, les clients de la Coop IGA Extra de Caraquet peuvent passer une commande en ligne depuis février 2018. En visitant le site internet de la chaîne de supermarchés, le client n’a qu’à sélectionner les items désirés. Il choisit ensuite de récupérer ses emplettes le lendemain, à une heure désignée à l’avance.

Un service semblable est disponible dans les magasins Atlantic Superstore de la province.

La Coopérative de Caraquet a fait un pas de plus pour bien servir sa clientèle. L’entreprise livre à domicile aux résidences du Grand Caraquet. Elle est l’une des rares épicerie à offrir ce service dans la province, qui coûte entre 5$ et 10$, selon l’endroit. Le magasin IGA à Edmundston est le seul autre à livrer à domicile.

«On ne veut pas empiéter sur nos amis où il y a déjà des coops. On ne va pas à Tracadie ou à Paquetville, par exemple», explique Christine Robichaud, directrice générale de la Coop de Caraquet.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’épicerie en ligne n’est pas seulement prisée par les plus jeunes.

«Il y a bon mélange de gens qui ont recours au service. Il y a des personnes âgées avec des problèmes de mobilité qui passent leur commande en ligne. Ensuite, à l’heure désignée, ils s’installent devant l’entrée principale et on leur apporte leur commande. On a même un appareil pour qu’ils puissent payer avec leur carte Interac sur place ou ils peuvent payer à l’avance avec leur carte de crédit.»

Mme Robichaud croit au potentiel de la livraison à domicile, même si elle n’a pas l’impression que les gens cesseront de visiter le magasin.

«Ça ne remplacera jamais le feeling de prendre une pomme dans la main et de la vérifier ou de choisir ton propre steak.»

Retour du balancier

Dans quelques semaines, Paul Lanteigne, directeur général de la Coopérative régionale de la Baie, à Tracadie, prendra sa retraite après plus de 40 ans dans le mouvement coopératif.

M. Lanteigne n’est pas surpris de voir l’épicerie en ligne gagner en popularité. Il s’agit en quelque sorte d’un retour du balancier, constate-t-il.

«J’étais convaincu que ça allait arriver. Lors de mon premier emploi, il y a une quarantaine d’années, je faisais de la livraison aux maisons. Ce n’était pas le même modèle, les gens passaient des commandes par téléphone. Les commandes en ligne étaient inévitables avec la manière que la nouvelle génération fonctionne.»

Depuis le lancement du service, l’an dernier à Tracadie, le magasin reçoit régulièrement des commandes.

«C’est quelque chose qui commence. On reçoit des commandes régulièrement. Ça va bien. Les gens qui l’ont fait sont satisfaits.»

Évolution des habitudes

Selon Sylvain Charlebois, doyen de la Faculté en Management et professeur en Distribution et politiques agroalimentaires à l’Université Dalhousie, à Halifax, les chaînes comme IGA et Atlantic Superstore devront rapidement s’adapter face à la concurrence des géants comme Amazon, Walmart et Costco.

Toutes les chaînes d’épicerie devront offrir des services de livraison à domicile, avance-t-il dans une chronique publiée dans plusieurs journaux canadiens en décembre 2018.

Selon lui, le modèle actuel qui consiste à faire ses emplettes en ligne et de se déplacer au magasin pour recueillir sa commande n’est pas très pratique. Les consommateurs sont prêts à payer davantage pour plus de commodité, argumente-t-il.

Au Canada, les ventes en ligne du secteur de l’alimentation représentent seulement environ 1,5% des ventes totales. Au cours des 10 prochaines années, on s’attend à ce que ce chiffre atteigne 7%.

Chez IGA, le service de vente sur internet est offert depuis 1996, explique Anne-Hélène Lavoie, responsable des communications chez Sobey’s Québec, la société mère d’IGA.

«La commande la plus difficile, c’est la première. Une fois que t’as compris comment le système fonctionne, lorsque tu passes ta ta deuxième commande, ça va beaucoup plus vite.»

Mme Lavoie n’est pas entièrement d’accord avec l’analyse de M. Charlebois. Plusieurs préfèrent récolter leur commande sur place, dit-elle.

«Je dirais que ça dépend des gens. Il y a différentes clientèles. Par exemple, il y a la personne qui travaille toute la journée et qui arrête en revenant de la garderie pour chercher une commande. C’est un service de plus qu’on offre à ceux pour qui ça facilite la chose.»