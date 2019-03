Shippagan offre une subvention à un entrepreneur privé

Le manque de logements pour les touristes est un problème connu à Shippagan. Devant cette situation, la municipalité a accepté d’offrir des incitatifs financiers au propriétaire du Motel Brise Marine, qui a récemment entrepris un projet majeur de rénovation.

Lundi soir, le conseil municipal a accepté d’offrir une subvention financière à l’entrepreneur Marc Chiasson pendant trois ans, soit jusqu’en 2021. Il recevra 3810$ cette année, 2540$ en 2020 et 1270$ en 2021.

«C’est un problème. Les gens sont tellement persuadés qu’il n’y a pas de logements à Shippagan que lorsqu’il y a un congrès ou des réunions ici, ils passent tout droit. Ils vont dormir à Caraquet et à Tracadie. Pendant le Salon du livre, le motel déborde, mais on a besoin d’espace», dit Anita Savoie-Robichaud, mairesse de Shippagan.

Marc Chiasson, propriétaire du Motel Brise Marine, compte rénover les douze chambres de l’établissement. Il veut aussi réaménager une chambre qui est actuellement utilisée comme un espace de bureau.

«Mon but premier est d’attirer le monde à Shippagan. Ça fait longtemps que ça n’a pas été rénové. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour le travail ou peu importe et ils vont souvent dormir à Caraquet ou à Tracadie. Ça veut dire qu’on perd des visiteurs. Si ces gens dorment ici, c’est l’économie de Shippagan qui va en profiter. Ces gens vont plus dépenser dans le coin.»

De nouvelles chambres pour les séjours prolongés seront aussi aménagées.

D’ailleurs, les travaux de rénovation au Motel Brise Marine ne signifient pas que le projet de construction d’un hôtel à Shippagan est mort. Un comité tente toujours de voir s’il serait possible de construire un hôtel dans la municipalité. Le projet est en développement depuis plusieurs années, mais aucun investisseur ne s’est jamais manifesté publiquement.

En 2016, un comité a déterminé qu’il serait mieux de miser sur une formule coopérative.

Une étude a récemment été réalisée par la Coopérative de développement régional – Acadie. Les résultats seront présentés prochainement, indique Kassim Doumbia, conseiller municipal et membre du comité.