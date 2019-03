Inondations: les résidents des municipalités riveraines peuvent dormir en paix

Les résidents des municipalités riveraines peuvent continuer à se reposer l’esprit tranquille, du moins pour l’instant.

Les dernières informations disponibles provenant de l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick laissent entendre qu’il n’y a aucune région ni aucun cours d’eau qui sont actuellement considérés à risques par les autorités.

Qui plus est, les températures plus froides que les normales saisonnières qui devraient prévaloir d’ici mercredi contribueront à maintenir au niveau actuel ou même à faire diminuer le niveau des cours d’eau, selon des informations publiées à partir des données de stations opérées par Environnement Canada, Énergie NB et le US Geological Survey.

Malgré tout, le gouvernement provincial a tout de même récemment lancé un avis concernant le niveau du fleuve Saint-Jean à Woodstock et à Nashwaak, puisqu’il approchait du niveau du seuil d’avertissement.

Cet avis pourrait bien être levé dès lundi, puisque le niveau d’eau à ces endroits devrait également diminuer d’ici le milieu de la semaine.

L’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick, qui vient d’entamer sa saison de surveillance du fleuve Saint-Jean, demande cependant aux résidents de demeurer vigilants au cours des prochaines semaines et de signaler aux autorités la présence d’embâcles ou de toutes préoccupations concernant le niveau des cours d’eau.

À Perth-Andover, un endroit où Dame Nature a souvent l’habitude d’inonder les résidences des riverains et les infrastructures, rien ne laisse présager pour l’instant que la crue des eaux pourrait causer des dommages à ce village qui est traversé par le fleuve Saint-Jean.

«Tout est beau et calme pour l’instant, on se croise les doigts. Des embâcles ou de fortes précipitations pourraient tout changer très rapidement, il ne faut pas se fier aux apparences…», a indiqué à l’Acadie Nouvelle un résident qui se pressait à une station-service du village située tout juste aux abords du cours d’eau.