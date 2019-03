Le Restigouche rapatrie ses jeunes lentement, mais sûrement

Bon an mal an, les efforts de rapatriements fonctionnent au Restigouche. Mais il reste encore beaucoup de jeunes diplômés à convaincre de revenir s’établir dans leur coin de pays.

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre provinciale, le Restigouche est loin d’être la seule région à faire les yeux doux à cette clientèle. L’activité Restigouche Mon Choix s’avère donc du coup plus pertinente que jamais.

Cette activité, qui doit avoir lieu à Campbellton, au cours des prochains jours, en sera cette année à sa sixième présentation.

Chaque année depuis son lancement, en moyenne, une vingtaine de jeunes diplômés postsecondaires se déplacent dans la région afin de rencontrer des employeurs potentiels. Avec un taux de rétention estimé à 90%, ses organisateurs croient que leurs efforts ont permis jusqu’à maintenant de rapatrier environ 90 jeunes.

«Ça peut sembler mince comme chiffre à première vue, mais au contraire, c’est très encourageant, surtout dans un contexte d’exode. Chaque jeune que l’on rapatrie est une petite victoire.

De plus, ces chiffres n’incluent pas les contacts (amis) des jeunes ni le conjoints ou conjointes qui les ont suivis ici.

retombées vont donc bien au-delà des seuls candidats embauchés», élabore Mélissa Irvine du Centre d’entrepreneurship du Restigouche, promoteur de l’événement.

Le marché cible de cette activité de rapatriement et de rétention comprend les jeunes diplômés universitaires et collégiaux ainsi que les jeunes ayant déjà ces diplômes en mains, qui sont établis dans une autre région et qui songent sérieusement à revenir s’installer au Restigouche.

«Le but c’est vraiment de freiner l’exode de nos jeunes tout en aidant nos entrepreneurs à avoir accès à une main-d’œuvre qualifiée», explique Mme Irvine.

Il faut dire que depuis la tenue de la dernière activité de Restigouche Mon Choix, l’emploi a été au cœur des préoccupations au Restigouche.

omme plusieurs autres régions, elle compose avec un manque important de candidats qualifiés, et ce, dans différents champs d’expertise, allant du secteur infirmier à celui de la construction.

En fait, la pénurie est telle que des mini-salons de l’emploi se sont succédé au cours des derniers mois. On recherche autant des préposés en foyer de soins que des personnes ayant certaines aptitudes en horticulture.

«Les opportunités existent bel et bien, et elles sont nombreuses. On a du travail à faire par contre, car malheureusement, beaucoup des jeunes que nous ciblons ont été élevés avec une perception négative de la région, des parents qui les incitaient à partir parce que l’emploi était rare. Peut-être que c’était vrai à un certain moment, mais aujourd’hui c’est le contraire. Chaque semaine, on reçoit au centre de nombreux appels d’employeurs incapables de trouver des candidats qualifiés», ajoute Mme Irvine.

En fait, cette dernière va même jusqu’à dire que la région offre un certain avantage sur les plus grands centres urbains.

«Je crois que les jeunes ont davantage l’occasion ici de réussir plus rapidement dans leur domaine, car puisqu’il y a pénurie – donc moins de candidats contre lesquels faire compétition -, leurs chances de travailler dans leur domaine à temps plein et immédiatement sont accrues. Ils ont aussi souvent l’opportunité d’avancer plus vite dans leur carrière, d’occuper des postes plus intéressants», croit-elle.

Pour les entreprises à la recherche de main-d’œuvre, cet événement est l’occasion de rencontrer des candidats de l’extérieur de la région auquel ils n’auraient pas nécessairement eu accès.

«C’est certain qu’un candidat qui veut revenir dans la région à tout prix ne va pas attendre notre événement pour faire ses démarches. Il va faire des recherches, contacter des entreprises de son domaine d’études et déposer son CV. Nous, on est ici pour convaincre ceux qui aimeraient revenir, mais qui sont encore un peu réticents. Notre rôle c’est de leur démontrer qu’ils ont raison de vouloir le faire et de faciliter leur retour en le mettant en contact avec les bonnes personnes», note Mme Irvine.

Le nombre de participants prévus pour l’activité est limité et la période d’inscription échue. Cela dit, les personnes intéressées peuvent toujours entrer en contact avec le Centre d’entrepreneurship du Restigouche afin de vérifier si des places sont toujours disponibles.