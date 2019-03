Une quinquagénaire de Moncton manque à l’appel

Le Service régional de Codiac de la GRC demande l’aide du public pour retrouver une femme âgée de 57 ans portée disparue à Moncton.

Brenda Lee Hicks a été vue pour la dernière fois sur la rue Church, à Moncton, le 13 mars 2019. Sa disparition a été rapportée aux autorités policières le lendemain.

Les policiers ont suivi plusieurs pistes pour essayer de la retrouver, mais sans succès.

Mme Hicks mesure 5 pi 1 po et pèse environ 141 livres (61 kg). Elle a les cheveux brun clair et les yeux verts. Lorsqu’elle a été vue pour la dernière fois, elle portait un long manteau d’hiver de couleur pourpre avec capuchon orné de fourrure et des chaussures de sport bleues sans lacets.

Selon la GRC, Mme Hicks a l’habitude de fréquenter les centres commerciaux.

On demande à toute personne qui sait où pourrait se trouver Brenda Lee Hicks de communiquer avec le Service régional de Codiac de la GRC au 857-2400.