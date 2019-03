Apple lance de nouvelles tablettes iPad

Apple a dévoilé lundi une nouvelle tablette iPad plus mince et légèrement plus grande que son modèle de base actuel.

Le nouveau iPad Air coûtera 499 $ US dans sa version la moins chère, ou 649 $ CAN. Son écran aura une diagonale de 10,5 pouces, comparativement à 9,7 pouces pour le iPad de base actuel, dont le prix de départ est de 329 $ US, ou 429 $ CAN.

Le modèle de plus élaboré du iPad est le iPad Pro, qui se vend 999 $ tant aux États-Unis qu’au Canada, dans sa version la plus moins dispendieuse. Le nouvel iPad Air partage plusieurs caractéristiques avec d’anciennes versions du iPad Pro, mais pas la plus récente.

Apple a en outre rafraîchi le plus petit modèle de sa gamme de tablettes, le iPad Mini, dont l’écran présente une diagonale de 7,9 pouces.