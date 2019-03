Groupe Océan réclame une rencontre avec le gouvernement Higgs

Des représentants du Groupe Océan comptent rencontrer des membres du gouvernement Higgs avant la fin mars. L’entreprise québécoise demande à la province de respecter son engagement de construire une rampe de halage dans le Centre naval du Nouveau-Brunswick, à Bas-Caraquet.

Tout en réitérant que le Groupe Océan a pris l’engagement de rester à Bas-Caraquet pendant plusieurs années, Jean-Philippe Brunet, vice-président directeur des affaires commerciales et juridiques, a souligné qu’un manque de contrats pourrait forcer l’entreprise à procéder à des mises à pied temporaires.

Les employés du Groupe Océan, qui exerce ses activités sous le nom d’Océan NB au Nouveau-Brunswick, vont bientôt achever la construction d’une cale sèche flottante.

La possibilité de développer de nouveaux projets d’envergure à Bas-Caraquet repose sur l’accès à une rampe de halage d’une capacité de 600 tonnes.

«Une rencontre est prévue la semaine prochaine. On attend de voir quelle est la position du gouvernement du Nouveau-Brunswick à ce sujet, leurs attentes envers le chantier naval et s’ils sont toujours partenaires avec Océan dans ce dossier», explique Philippe Filion, directeur – Affaires publiques et corporatives chez le Groupe Océan.

«Ça nous permettrait de soumissionner sur des contrats de réparation, que ce soit pour la Garde côtière, la Défense nationale ou des bateaux appartenant à des entreprises privées. Quand on s’est établi à Bas-Caraquet c’était pour mettre en œuvre le même modèle d’affaires que nous avons à l’Île-aux-Coudres, au Québec. Là-bas, on a présentement un carnet de commandes qui est plein pour la prochaine année. Il n’y a pas de raison qu’avec les bonnes infrastructures que le chantier naval de Bas-Caraquet ne tourne pas à plein régime.»

Investissements de 10 millions $ à Bas-Caraquet

En septembre 2017, le gouvernement fédéral a annoncé des investissements de 10 millions $ au Centre naval du Nouveau-Brunswick à Bas-Caraquet.

L’argent devait permettre de financer l’achat d’un nouveau ber cavalier ainsi que la réparation du quai en U et de la rampe de halage.

L’annonce du fédéral est survenue un peu plus d’un an après que le gouvernement provincial, alors dirigé par les libéraux de Brian Gallant, soit devenu le propriétaire du centre naval.

«La rampe demeure l’élément principal. Sans elle, on ne peut pas faire de développement des affaires ou de la réparation de bateaux pour maintenir les emplois. En ce moment, on fait face à un dilemme, car on arrive au point où la cale sèche sera terminée et le gouvernement n’a pas construit la rampe de halage, comme il devait le faire.»

Des mises à pieds temporaires sont toujours une possibilité, s’inquiète Philippe Filion. La balle est donc dans le camp de la province, estime-t-il.

«On ne veut pas être pris à faire des mises à pieds temporaires en attendant que la province construise la cale sèche, mais c’est nous qui écopons. S’ils ne remplissent pas leur engagement, c’est nous qui serons obligés de faire des choix difficiles. (…) S’ils veulent qu’on demeure au Centre naval, il va falloir qu’ils règlent ce dossier.»

Construction d’un traversier à câbles

En plus d’une cale sèche, les employés d’Océan NB ont aussi terminé la construction d’un traversier à câbles en novembre 2018. Le projet était d’une valeur de 6,5 millions $.

Bien que l’ancien gouvernement progressiste-conservateur de David Alward ait joué un rôle important dans le développement du Centre naval de Bas-Caraquet, l’intervention des libéraux, en 2016, avait été décriée par certains membres de l’opposition officielle. Certains ont comparé le plan de sauvetage au scandale Atcon, qui a coûté plusieurs dizaines de millions de dollars aux contribuables.

L’ancien chef du NPD du Nouveau-Brunswick et actuel député progressiste-conservateur de Fredericton-Ouest-Hanwell, Dominic Cardy, a également critiqué l’intervention du gouvernement provincial.

À titre de chef du NPD, il avait suggéré de «laisser couler le bateau».