«Le N.-B. pourrait être alimenté à 100% en énergies renouvelables»

S’il n’en tient qu’au professeur Yves Gagnon, le Nouveau-Brunswick pourrait être entièrement alimenté en énergie à partir de sources renouvelables.

L’ingénieur de formation, qui est professeur d’ingénierie à l’Université de Moncton, campus d’Edmundston (UMCE), estime qu’il y a suffisamment de possibilités en matière d’énergies renouvelables (éolienne, solaire, marémotrice, géothermique, biomasse, petites centrales hydroélectriques…) pour subvenir aux besoins domestiques et industriels de toute la province.

Les propos de celui qui est également professeur associé à l’Université Thaksin, en Thaïlande, ont été tenus lors de la conférence d’ouverture des Journées des études supérieures et de la recherche de l’UMCE, qui s’est déroulée lundi midi, à Edmundston.

À partir de données scientifiques et provenant d’organismes jugés crédibles, le chercheur s’est attardé aux questions touchant l’état de développement des énergies renouvelables au Nouveau-Brunswick et sur toute la planète.

Selon Yves Gagnon, la province pourrait en faire bien plus afin de capitaliser sur les potentiels d’efficacité énergétique et de migrer vers un secteur axé sur les énergies renouvelables, tout en démocratisant l’accès à celles-ci.

Le Dr. Yves Gagnon professeur d’ingénierie UMCE, Spécialiste international des énergies renouvelables. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Des exemples concrets

Pour illustrer ses propos, le chercheur cite en exemple des pays comme la Suède, où des matières provenant de l’industrie de la coupe de viandes et de la restauration sont utilisées afin de générer de l’énergie.

Plus près de nous, le professeur d’ingénierie a cité l’exemple de la ville de Charlottetown, où l’installation de chauffage alimenté par la biomasse sert à plus de 125 bâtiments, et de Portland, au Maine, qui utilise ses déchets municipaux pour en faire de l’énergie.

Au Nouveau-Brunswick, il faudra patienter encore quelques années avant de voir un tel virage vers les énergies propres s’amorcer, de dire le Dr Gagnon.

Selon lui, la baisse des exportations d’électricité vers les États-Unis, de la demande intérieure et des surplus en énergie posent obstacles au développement durable et des énergies renouvelables sur notre territoire.

«C’est un secteur qui se développe dans une perspective à long terme. Au Nouveau-Brunswick, des décisions en matière d’énergie ont davantage été prises sur la base du court terme, comme la construction et la remise à neuf de la centrale nucléaire de Pointe Lepreau», affirme Yves Gagnon.

Selon lui, la décision de la province de presque tout miser, à l’époque, sur le nucléaire, au détriment des autres formes d’énergies, aura été un bien mauvais choix politique.

«Il n’y a aucun besoin d’énergie renouvelable ou de tout autre source d’énergie, nous sommes bloqués avec ce que l’on a aujourd’hui pour longtemps!»

Malgré tout, des avancées technologiques, les coûts de production d’énergies renouvelables qui tendent à diminuer ainsi que des zones propices à sa production, à différents endroits au Nouveau-Brunswick, pourraient faire en sorte que la province entreprenne par elle même ce virage énergétique d’ici quelques années.

«L’énergie solaire est en pleine expansion. Elle croît encore plus rapidement que l’énergie éolienne. Il y a un potentiel pour cette énergie et pour toutes les autres un peu partout au Nouveau-Brunswick, alors que le nucléaire et l’hydroélectricité coûtent énormément cher», estime le professeur dont les travaux ont fait l’objet de plus de 350 publications et rapports au pays et l’étranger.

Questionné à savoir quelle était la meilleure source d’énergie renouvelable qui puisse exister, Yves Gagnon a répondu en toute simplicité: «Il n’y en a pas, elles sont toutes bonnes et elles vont augmenter avec le temps».