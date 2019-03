Zenabis reçoit le feu vert pour vendre ses produits à base d’huile de cannabis

Le producteur de cannabis Zenabis proposera bientôt des produits à base d’huile de cannabis fabriqués à partir de son usine d’Atholville.

La compagnie vient en effet de recevoir le feu vert de Santé Canada pour le traitement et la vente de produits à base d’huile de cannabis au pays. On parle ici de gouttes, gélules molles et vaporisateur oraux contenant du cannabis avec soit du THC (à différentes intensités), soit du CBD, ou encore un mélange de ces deux ingrédients.

En fait, on concoctait déjà de l’huile de cannabis à l’usine restigouchoise depuis quelques mois, mais à des fins de développement uniquement.

«Nous avions la possibilité d’en faire, mais pas l’autorisation de la vendre, tant à nos clients médicaux qu’aux consommateurs adultes (marché récréatif). Nous avons utilisé cette occasion pour bien développer nos produits et nous bâtir un inventaire, de sorte que ceux-ci soient disponibles en temps et lieu à nos clients du Nouveau-Brunswick et du reste du pays», explique Andrew Grieve, directeur général de Zenabis.

Les premières commandes devraient être envoyées aux magasins dès le mois prochain sous les appellations Namaste et Blazery.

Fait intéressant, Zenabis ne produit son huile de cannabis qu’à son usine d’Atholville pour le moment.

«Éventuellement, nous comptons également utiliser nos autres infrastructures. Il faut dire qu’extraire de l’huile nécessite de l’équipement spécialisé», note M. Grieve.

Pour produire l’huile, l’entreprise utilise les sous-produits (parties non utilisées) de la plante et des fleurs séchées, ceux-ci comprenant aussi des éléments actifs (THC-CBD).

Jusqu’à présent, l’entreprise est surtout reconnue sur le marché avec ses fleurs séchées et sa marque, Namaste. M. Grieves croit par contre que le marché tend à vouloir faire de plus en plus place aux produits dérivés à base d’huile.

«C’est un produit plus stable et durable que le vapotage ou le fumage de cannabis séché. Elle représente également une option pour ceux qui veulent les effets du cannabis sans devoir le fumer. Une dose pratique, plus contrôlée et discrète», dit M. Grieves.

Selon le dernier bilan officiel de Cannabis NB, les extraits à base d’huile représentaient environ 10% de ventes totales de la Société de la Couronne. Le PDG croit par contre que ce chiffre n’est pas tout à fait représentatif de la réalité, cette gamme de produits étant pratiquement en continuelle rupture de stock. Il s’attend à ce que les consommateurs achètent de plus en plus les dérivés au détriment des fleurs séchées conventionnelles.

«Si l’on se fit aux autres juridictions qui ont légalisé la marijuana avant nous, c’est la tendance. Et on croit que ce sera similaire ici au pays, surtout à l’automne lorsque nous devrions être en mesure de vendre des produits comestibles (biscuits, boissons, etc.) comprenant du cannabis.

L’obtention de la licence pour la commercialisation d’huile de cannabis est d’autant plus importante qu’elle constitue justement une étape essentielle pour l’entreprise en vue de la légalisation des produits comestibles, un marché sur lequel Zenabis fonde beaucoup d’espoir.

En plus de lui permettre de vendre sa gamme de produits à base d’huile, Santé Canada avait une autre bonne nouvelle en banque pour le producteur restigouchois.

L’organisation fédérale a approuvé la modification de licence afin de permettre à Zenabis d’ajouter trois salles de culture à ses installations d’Atholville. Ces 10 500 pieds carrés d’espace opérationnel additionnel représentent une capacité de production annuelle supplémentaire de 2100 kg.