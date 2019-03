Budget provincial: des mauvaises nouvelles pour les plus démunis

Roger Melanson et David Coon - Acadie Nouvelle: Pascal Raiche-Nogue

Les libéraux et les verts s’inquiètent de l’impact que pourrait avoir le budget du gouvernement progressiste-conservateur sur les plus démunis de la province.

Les représentants des deux partis politiques voient d’un mauvais oeil le remaniement dans les dépenses au sein du ministère du Développement social.

Si le gouvernement de Blaine Higgs entend investir 21 millions $ supplémentaires pour les aînés et les soins de longue durée, les autres secteurs du ministère semblent avoir été négligés, selon l’opposition.

«Nous remarquons que les plus vulnérables de notre société sont touchés négativement. Le ministère du Développement social a seulement une croissance d’environ 0,5%. Il n’y a aucune stratégie au niveau de l’habitation», a noté le député libéral Roger Melanson après le dépôt du budget.

Les compressions qui semblent avoir été effectuées dans l’aide sociale et dans le logement social préoccupent particulièrement le chef du Parti vert, David Coon.

«Nous avons eu d’importants défis avec les sans-abris cet hiver dans les grandes municipalités. La situation ne va pas s’améliorer avec les compressions dans l’aide sociale et le manque d’amélioration dans l’aide au logement», a indiqué M. Coon.

Les dépenses du ministère du Développement social sont en hausse de 6,4 millions $ pour 2019-2010. Les postes budgétaires pour les services de bien-être à l’enfance et de soutien au personne ayant un handicap, la sécurité du revenu et les services d’habitation sont cependant en baisse.

Lors de son discours, le ministre des Finances, Ernie Steeves, a indiqué que «certains éléments» du système d’aide sociale pourraient faire l’objet d’une réforme «en vue d’aider les gens à réintégrer le marché du travail.»

«Les employeurs signalent de plus en plus souvent qu’ils ont aux prises avec une pénurie de main-d’oeuvre, a-t-il dit. En même temps, certains bénéficiaires de l’aide sociale pourraient être disposés et aptes à travailler.»

Le libéral Roger Melanson déplore aussi que les progressistes-conservateurs aient décidé à son avis de miser davantage sur les restrictions budgétaires aux dépens de la croissance économique.

«Le premier ministre Higgs est très préoccupé par la situation financière de la province (…) mais il y a aussi une économie qu’il faut soutenir. Il y a aussi des gens qui veulent travailler et il faut faire attention», a-t-il dit.

L’ancien ministre des Finances et président du Conseil du trésor a tenu à souligner aussi que le nouveau gouvernement ne peut pas s’attribuer tout le mérite du retour à l’équilibre budgétaire.

«Il y a beaucoup de travail qui a été fait dans le passé pour assurer que les finances publiques soient en bon état et aujourd’hui, le premier ministre Higgs n’a pas réglé tous les problèmes en quatre ou cinq mois.»

Les deux précédents budgets ont fini par être équilibré, a rappelé M. Melanson.

Le chef de l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, Kris Austin a indiqué que son parti allait voter en faveur du budget.

Le gouvernement minoritaire de Blaine Higgs dépend des trois députés de l’Alliance pour demeurer au pouvoir.

«Nous n’avons aucune raison de voter contre. Il y a un léger surplus, il y a de l’argent pour rembourser la dette. Ce sont des choses pour lesquelles nous avons fait campagne», a-t-il dit.

M. Austin dénonce cependant l’absence de mesures immédiates dans le budget pour réduire le fardeau fiscal des contribuables et des entreprises.

«Nous sommes déçus de ne rien voir sur la réforme fiscale. C’est un gros problème auquel nous devons nous attaquer, surtout avec l’élimination de la double taxation. Nous ne pouvons pas continuer de taxer les entreprises comme nous le faisons.»