Budget provincial: le milieu des affaires est «très très très satisfait»

Le milieu des affaires accueille à bras ouverts le premier budget de l’ère Higgs, déposé mardi à Fredericton. Les groupes représentant les entrepreneurs de la province ne cachent pas qu’ils y trouvent leur compte et pas à peu près.

Pas de nouvelles taxes, pas de hausses d’impôts, l’atteinte de l’équilibre et même une toute petite diminution de la dette publique; le plan budgétaire présenté par le ministre des Finances, Ernie Steeves, a de quoi plaire aux entreprises.

Le PDG du Conseil économique du Nouveau-Brunswick, Thomas Raffy, le voit d’un très bon oeil.

«C’est un budget très encourageant» a-t-il dit en entrevue avec l’Acadie Nouvelle.

Le maintien de l’équilibre et l’absence de nouvelles taxes pour les particuliers et les entreprises lui plaisent. Mais ce n’est pas tout.

«Il y a une intention de diminuer l’imposition des entreprises. On voit aussi que le gouvernement veut vraiment avoir une économie qui est axée sur le secteur privé. C’est vraiment très encourageant.»

Thomas Raffy a tout de même noté quelques éléments qui l’inquiètent dans le budget 2019-2020. Il déplore notamment qu’il ne comprenne pas de mesures afin de favoriser l’exportation et la diversification des marchés.

La diminution de 37% des fonds consacrés au tourisme – qui passent de 20,3 à 12,8 millions $ – l’interpelle. Même chose pour la chute dramatique des sommes réservées au développement de l’emploi, qui passe de 25,3 à 13,6 millions $.

«C’est un montant assez imposant. Et on sait que les entreprises aujourd’hui ont des défis de main d’oeuvre, de recrutement et surtout d’embauche. On a beaucoup de postes à combler au Nouveau-Brunswick.»

Son confrère Louis-Philippe Gauthier, porte-parole de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) au Nouveau-Brunswick, avait lui aussi de bonnes choses à dire du budget.

«De façon générale, on est vraiment très très très satisfaits», a-t-il dit.

Outre le maintien de l’équilibre et la diminution de la dette, une mesure lui fait particulièrement plaisir. Il s’agit du maintien des règles actuelles en matière d’imposition des revenus passifs des petites entreprises.

Le ministre Steeves a en effet annoncé que le Nouveau-Brunswick va imiter l’Ontario et qu’il n’alignera pas ses règles avec celles du gouvernement libéral (adoptées dans le cadre de la très controversée réforme Morneau).

«C’est une grande victoire. (…) Ça veut dire qu’un groupe d’entreprises ne verront pas leur taux de taxation des petites entreprises passer de 2,5% à 14%. (…) Je suis très content de voir que ça n’a pas été appliqué», s’est réjoui Louis-Philippe Gauthier.

Le budget du Conseil des femmes malmené

La réaction des groupes de défense des droits des femmes a été nettement moins bonne. C’est qu’ils ont eu droit à une mauvaise surprise, enfouie dans les tableaux de la brique qu’est le budget principal.

L’enveloppe réservée au Conseil des femmes du Nouveau-Brunswick a en effet pris une débarque et a été coupée de près de la moitié.

Cela n’inspire rien de bon à la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick, Nelly Dennene.

«On n’a pas tous les détails ce qui a diminué. Mais de voir la diminution de 50% dans le (budget du) Conseil des femmes nous indique une certaine inquiétude qu’on a à avoir sur l’importance qu’on donne à l’égalité des genres dans la province.»

Lors du dernier budget Gallant, le Conseil a reçu 821 000$, mais seulement 671 000$ ont été dépensés. L’année prochaine, le budget du Conseil ne sera que de 429 000$.

En point de presse, le ministre Steeves a fait remarquer qu’il s’agit simplement d’un retour au financement accordé au Conseil en 2017-2018. Vérification faite, c’est bien le cas.

La directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du N.-B., Johanne Perron, déplore tout de même ce retour en arrière.

«On sent vraiment le besoin d’avoir un conseil des femmes qui est fort, qui est bien financé. C’est sûr que c’est décevant. On voyait les choses aller de l’avant et on aimerait que ça continue.»