Budget provincial: réduction de la dette sans grandes compressions

Le gouvernement du premier ministre Blaine Higgs prévoit rembourser une partie de la dette provinciale pour la première fois en 13 ans sans faire de compressions majeures dans les programmes et les services.

Le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick, Ernie Steeves, a présenté le premier budget de son gouvernement, mardi, à l’Assemblée législative.

Les progressistes-conservateurs ont l’intention d’enregistrer un surplus de 23 millions $ en 2019-200 accompagnée d’une croissance des dépenses de 1,3%. Les recettes devraient augmenter de 1,5%.

Selon les prévisions du gouvernement, la dette nette, qui s’établit à 14,1 milliards $, devrait diminuer de 49 millions $ à la fin de l’exercice financier en raison notamment des projets d’infrastructures qui ont été annulés.

C’est moins que les 125 millions $ en réduction annuelle promis par le Parti progressiste-conservateur lors de la campagne électorale.

Une centaine d’emplois devraient être éliminés par attrition dans la fonction publique au cours de la prochaine année dans le sillage de ce budget, a précisé le ministre des Finances.

Durant les élections, le parti avait prévenu qu’ils pourraient couper jusqu’à 600 emplois dans la fonction publique.

Le budget de M. Steeves ne prévoit aucune hausse de taxes ou d’impôts. La réduction du fardeau fiscal des individus et des entreprises est cependant remise à plus tard.

«Nous sommes résolus à réduire le fardeau fiscal des gens du Nouveau-Brunswick lorsqu’il sera financièrement judicieux de le faire», a-t-il déclaré lors de son discours à l’Assemblée législative.

«Toutefois, au lieu de choisir une approche fragmentaire, nous examinerons le régime fiscal dans une optique globale en vue de créer un climat propice à la croissance au moyen de réductions fiscales.»

Tous les ministères et organismes ne s’en sortent pas indemnes non plus.

Le secteur touristique du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture écope d’une compression de 7,5 millions $.

Le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail perd 10,3 millions $, la majorité dans les programmes et services de développement de l’emploi.

Les progressistes-conservateurs ont également décidé de couper 5,1 millions $ au sein du ministère du Développement de l’énergie et des ressources et 4,1 millions chez Opportunités NB.

Le Conseil des femmes du Nouveau-Brunswick subit aussi une réduction de son budget de 36% ou 242 000 $.

Ernie Steeves n’a pas voulu donner plus de détails sur ces compressions, mardi, suggérant plutôt d’attendre à la présentation des prévisions budgétaires de chaque ministère plus tard durant la saison législative.

«Les ministres vont vous donner tous les détails durant les prévisions budgétaires, mais vous allez voir que nous avons eu à prendre des décisions difficiles», a indiqué le ministre des Finances.

Après plusieurs années de gel, le budget du commissariat aux langues officielles augmente de 25% ou 136 000 $. Celui de la vérificatrice générale est en hausse de 44% ou 1 million $.

Le gouvernement dépensera plus de 16 millions $ pour augmenter les salaires des travailleurs de soutien à domicile. M. Steeves a ajouté qu’une somme de 2,4 millions $ serait dépensée en 2019-2020 pour recruter et fidéliser davantage d’infirmières.