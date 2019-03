CMA 2019: les projecteurs se braqueront sur Beaubassin-Est

Les projecteurs se braqueront sur la Communauté rurale de Beaubassin-Est, le 18 août, dans le cadre du sixième Congrès mondial acadien.

La municipalité du Sud-Est a dévoilé, lundi lors de sa réunion municipale, la programmation pour la journée qui lui est réservée durant le CMA 2019.

De 8h à 22h, le 18 août, une douzaine d’activités auront lieu dans la communauté qui s’étend de Boudreau-Ouest, près de Shediac, jusqu’à Shemogue, dans l’est de la municipalité.

«On a eu un groupe de gens de tous les quartiers qui ont travaillé ensemble afin d’arriver à cette programmation. Ç’a été vraiment un plaisir de travailler avec eux au cours de la dernière année», affirme Michel E. Gaudet, conseiller municipal responsable des activités du CMA 2019 dans la région.

«C’est une programmation organisée par nos citoyens, pour nos citoyens», a ajouté Yves M. Léger, directeur général de la municipalité, en présentant les activités du 18 août.

À la suite d’un déjeuner communautaire à Saint-André-LeBlanc et l’Grand bazar-à-choix, dans la Salle Grand-Barachois, les visiteurs de la région auront droit à une série de spectacles musicaux, d’expositions d’art, ainsi qu’une exposition de voitures anciennes et une conférence sur l’histoire des relations entre les Mi’kmaq et les Acadiens.

En soirée, deux spectacles musicaux de style différents auront lieu dans la communauté rurale.

De 18h30 à 23h30, se déroulera un concert acadien au Centre communautaire de Haute-Aboujagane avec Frank Williams, Scott & Gerald Delhunty, Andy Bast, Marc Babin et Laurie LeBlanc.

De 20h à 22h, les spectateurs auront droit à une soirée musicale avec Sandra Le Couteur, à l’Église historique de Barachois. Les organisateurs promettent une prestation «remplie d’émotions», accompagnée de «violon, mandoline, ukulélé, contrebasse et guitares». Des billets sont à vendre pour les deux spectacles à la billetterie du CMA 2019 et en ligne au cma2019.ca.

Différentes municipalités seront célébrées chaque jour du CMA 2019, du 10 au 24 août. La communauté de Beaubassin-Est partagera sa journée du dimanche 18 août avec la municipalité de Rogersville.

La programmation complète est disponible sur le site internet beaubassinest.ca.

Des citoyens locaux ont rempli la salle du conseil municipal de Beaubassin-Est, lundi soir, lors du dévoilement de la programmation du CMA 2019 dans la communauté, le 18 août. – Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron Yves M. Léger, directeur général de la Communauté rurale Beaubassin-Est, a présenté la programmation du CMA 2019 qui se déroulera dans la municipalité, le 18 août. – Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

Rogersville

Le village de Rogersville a dévoilé la programmation de ses activités qui se dérouleront le 18 août, dans le cadre du Congrès mondial acadien.

Les visiteurs du village reconnu pour ses choux de Bruxelles auront droit à plus de sept heures d’animation musicale au site du P’tit frolic, tout près de l’église Saint-François-de-Sales.

La journée sera lancée avec une messe au Monument Notre-Dame-de-l’Assomption, suivie d’un «brunch de saveur acadienne» au Centre communautaire d’Acadieville.

L’après-midi, il y aura un marché géant en plein air sur le terrain du monument, ainsi que des activités variées pour les enfants.

De 14h à 21h, sur le terrain du P’tit frolic, il y aura des spectacles musicaux de Fayo, The Warmup, Countryside et Revolution. Le tout se terminera avec des feux d’artifice, à 21h.

Richibucto

La ville de Richibucto, dans Kent-Nord, sera mise en vedette, le 19 août, dans le cadre du 6e Congrès mondial acadien.

Richibucto profitera de la vitrine pour lancer son spectacle «Les Étoiles montantes de l’Acadie», événement durant lequel la municipalité accueillera des chanteurs et des groupes musicaux de la maternelle à la 12e année, de nombreuses communautés hôtesses du CMA 2019.

Les participants suivront des ateliers avec des mentors avant de monter sur la scène, à 19h, au nouveau Centre Kent-Nord Impérial.