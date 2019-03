Cueillette des déchets solides: Tracadie songe à faire cavalier seul

La Municipalité régionale de Tracadie réfléchit à la possibilité de faire cavalier seul dans le dossier de la cueillette des déchets solides sur son territoire… tout en ne fermant pas la porte au projet proposé par la Commission des déchets solides de la Péninsule acadienne.

Les élus ont choisi, à l’unanimité, de commander une étude d’analyse de son territoire, qui compte plus de 6000 résidences et commerces pour une population de plus de 16 000 citoyens. Par la suite, si les recommandations sont concluantes, ils décideront de la nécessité d’aller en appels d’offres pour créer un service avec des entrepreneurs locaux ou encore de mettre en place sa propre flotte.

Cependant, on garde à l’esprit les intentions de la CSR-Péninsule acadienne qui cherche à fonder son propre service de collecte des ordures pour toute la région dès 2020, un projet estimé à plus de 3,13 millions $.

Cette décision fait suite à la position de la CSR de mettre à jour, avec les prix de 2019, l’étude de 2014 de la firme MSC Consultants sur une flotte de cueillette des déchets. La Commission a également voté, à 18 contre un (Tracadie), un avis de 45 jours pour effectuer, si besoin il y a, une demande d’autorisation d’emprunt de plus de 3 millions $ à la Commission d’emprunt de capitaux par les municipalités du N.-B.

Le conseiller Jean-Yves McGraw a convaincu ses collègues élus de la MRT de faire parvenir une lettre à la CSR-PA exprimant les préoccupations de la ville à ce sujet.

«Il faut se rappeler que la Municipalité régionale de Tracadie fait partie de la CSR-PA et qu’elle en est une partie importante. Nous sommes le centre de services de la Péninsule acadienne et toute décision aura un impact chez nous. C’est pourquoi nous devrions envoyer une lettre exprimant nos préoccupations, mais dans lequel nous disons aussi que nous ne fermons pas la porte au projet de flotte de la CSR», a-t-il expliqué.

Le conseiller Brian L. Comeau a ajouté qu’il y avait des risques encore inconnus face à la position de la CSR-PA.

«Pourrait-on payer plus? Risque-t-on d’avoir moins de services? Nous avons une responsabilité financière dans ce dossier. Nous avons des inquiétudes face au projet de la CSR-PA et à notre capacité de payer. Ça nous place dans une position de vulnérabilité. L’étude que nous demandons nous permettra d’avoir une autre option entre les mains», a-t-il analysé.

La contribution de la MRT au programme de collecte des déchets est supérieure à 1 million $ par année, a mentionné le maire.

La meilleure décision

Le maire Denis Losier a souligné la grandeur du territoire de la MRT, de là l’importance de lancer une étude et de recueillir des données qui permettront aux élus de prendre la meilleure décision.

«Est-ce plus avantageux pour nous de faire cavalier seul avec des entrepreneurs ou avec notre propre flotte? Est-ce mieux de rester avec le projet de la CSR-PA? Nous n’avons pas le choix d’avoir ces données. C’est sage de notre part de demander une étude avant d’aller en appels d’offres. On y va par étapes», a commenté le maire, qui n’en est pas à un premier différend avec la CSR-PA depuis deux ans.

Cédric Landry, responsable des communications à la CSR-PA, rappelle que les positions adoptées à la réunion du 7 mars, à Néguac, ne signifient pas que la Commission va aller de l’avant avec sa propre flotte.

«Nous demandons que l’étude de 2014 soit mise à jour. Nous ne ferions pas bien nos devoirs sinon. Le marché a changé et les chiffres ont changé, en raison de la tendance à la hausse des coûts de la collecte des ordures à travers la province. Nous voulons nous assurer de gérer correctement l’argent des citoyens», a-t-il répondu.

Le choix de déposer un avis de 45 jours en vue d’une autorisation de demande d’emprunt a été fait afin de prévoir les coups et de ne pas attendre à la dernière minute. On a notamment appris de la crise des poubelles à la fin de 2018.

Après plusieurs réunions et de nombreux points de discorde, il avait été décidé, à la dernière minute, d’accepter des appels d’offres d’entreprises privées dans six des 11 zones de la région. Du coup, les membres de la CSR-PA ont accepté d’encaisser une augmentation substantielle des coûts de 17% pour un an, plutôt que 47% pour quatre ans. Le but était de faire en sorte que le nouvel appel d’offres pour 2020 couvre l’ensemble de la région.

«Cela n’implique pas que nous allons faire cet emprunt, précise-t-il. Mais c’est mieux de le faire là que d’attendre à l’automne. L’optique est d’être préparé à toute éventualité.»

M. Landry dit également comprendre la position de la Municipalité régionale de Tracadie – et même celle du Grand Caraquet – d’étudier la possibilité de lancer leur propre flotte.

«C’est dans leur droit. Nous faisons nos devoirs, ils font les leurs. Le rôle de la CSR est d’offrir des services de qualité à un prix moindre et plus efficace. Nous n’avons pas d’agenda caché dans ce dossier», a-t-il mentionné.

Du côté du Grand Caraquet, le directeur général de la Ville de Caraquet, Marc Duguay, a indiqué que l’option de créer sa propre flotte n’est pas mis de côté. Cependant, la préférence est de «travailler ensemble», a-t-il précisé.

«Notre plan B est au cas où le projet de la CSR-PA ne fonctionnerait pas. Nous avons toujours un dialogue dans le Grand Caraquet, mené par le village de Bertrand. Nous avons un sursis d’un an avec la nouvelle entente prise en décembre», a rappelé M. Duguay.

Si la CSR-PA choisit d’y aller avec sa propre flotte et d’approcher la Commission d’emprunt de capitaux par les municipalités du N.-B., un vote sera alors nécessaire. Comme il s’agit d’une question budgétaire, l’appui des municipalités et DSL représentant les deux tiers de la population de la région sera requis. Dans ces conditions, Tracadie aura un droit de veto, puisque sa population représente 35% de celle de la Péninsule acadienne.