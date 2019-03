Moncton fait un pas vers la privatisation de son service de collecte des déchets

La Ville de Moncton sous-traitera la totalité du ramassage des ordures malgré l’opposition d’employés de la municipalité.

Jusqu’à présent, sept employés permanents et plusieurs occasionnels assuraient le ramassage des ordures d’environ 24 400 maisons. Contrairement à Dieppe et à Riverview, les travailleurs chargés de la collecte sont employés par la Ville de Moncton.

En juin 2017, la municipalité avait décidé de confier l’une de ses sept zones de collecte à une entreprise privée, Fero Waste & Recycling Inc., qui assure le ramassage des déchets d’autres municipalités de la province.

Lundi soir, les conseillers se sont penchés sur une recommandation proposant d’étendre cette initiative à l’ensemble des zones de collectes pour les six prochains mois. Une entreprise privée sera chargée de prendre en charge le service chaque fois qu’un poste de la Ville sera vacant.

L’administration municipale justifie cette mesure par les difficultés à recruter la main-d’oeuvre en raison de la difficulté de la tâche: en une journée de travail, chaque employé soulève environ 9 tonnes de déchets.

Le roulement des employés est important et les accidents de travail sont nombreux. En 2017, 537 journées d’arrêt de travail ont été comptabilisées suite à des blessures.

«Ces employés sont les plus à risque des blessures en raison des mouvements répétitifs et de la nécessité de soulever des charges lourdes», fait valoir Jack McDonald, directeur de l’ingénierie et des services environnementaux.

«Les blessures ont un impact considérable sur notre organisation. Le modèle actuel n’est pas durable», ajoute-t-il.

M. McDonald assure qu’aucun des membres de l’équipe ne perdra son emploi. Ces derniers se verront offrir un poste au sein d’autres services municipaux.

En confiant la gestion du service au secteur privé, l’administration estime que le coût de collecte par habitation passera de 64,43$ à 62,32$.

De leur côté, les syndiqués ont proposé de revoir la façon de travailler. Actuellement, chaque camion est conduit par un seul employé qui ramasse également les sacs et les jette dans la benne.

Keith Hatto, membre du local 51 du Syndicat canadien de la fonction publique, a suggéré de remplacer les sacs par des poubelles solides qui pourraient être collectées par un véhicule équipé d’un bras mécanique, diminuant ainsi les risques drastiquement.

Jack McDonald estime cette option trop dispendieuse, le coût de collecte par habitation passerait, selon lui, de 64,43$ à 110,44$, ce qui représente une hausse de 1,12 million $ par année.

La question a été débattue pendant près de trois heures, avant que la résolution en faveur de la sous-traitance soit finalement adoptée à six voix contre quatre. Les conseillers Shawn Crossman, Paulette Theriault, Brian Hicks et Paul Pellerin ont voté contre.

Tout au long des débats, plusieurs employés ont manifesté silencieusement leur opposition à toute privatisation.

Marcos Salib, représentant régional du Syndicat canadien de la fonction publique, se dit déçu de la décision. «Ça a été présenté ce soir comme une solution provisoire mais nous savons très bien qu’il s’agit d’une mesure permanente», dit-il

Il accuse l’administration d’avoir gonflé certains chiffres. Selon lui, la sous-traitance coûtera plus cher à la municipalité à long terme.

Marcos Salib reproche à la municipalité de ne pas avoir tenté de régler le problème des accidents de travail. «La seule proposition qu’on nous a faite c’est de sous-traiter», déplore-t-il. «Ce qu’on nous dit ce soir c’est qu’on préfère que des employés d’une entreprise privée soient payés beaucoup moins pour ce travail, et tant pis si eux se blessent tant qu’on n’en a pas la responsabilité.»