Tourisme au Restigouche: la motoneige pourrait jouer un rôle bien plus important

Le Restigouche ne manque pas de neige, particulièrement cette année. Et puisqu’on ne peut vendre cet or blanc, autant en profiter et tenter d’en tirer le maximum au chapitre économique, notamment en bonifiant l’offre touristique.

C’est un des constats qui se dégagent de la 11e édition du Forum touristique de l’Association touristique du Restigouche (ATR).

Présenté mardi, ce rendez-vous annuel avait pour thème le tourisme d’hiver. Car si la neige est au rendez-vous en grande quantité, les touristes, eux, pourraient l’être davantage.

Loisir hivernal de premier plan dans la région, la motoneige pourrait jouer un rôle beaucoup plus important au niveau touristique.

C’est le message livré mardi par le président du Conseil canadien des organismes de la motoneige du Canada, le restigouchois Brad Mann. Celui-ci croit que le manque de promotion de cette activité fait perdre des millions de dollars à la région, chaque année.

«On est l’endroit par excellence pour la motoneige, la porte d’entrée pour la Gaspésie – un autre paradis très fréquenté par les amateurs – et pourtant, on manque le bateau. Les opportunités sont là, mais on ne les saisit pas. C’est incroyable, pour ne pas dire honteux», soutient M. Mann, également membre de l’exécutif de l’ATR.

À titre d’exemple, M. Mann note que 28 motoneiges se trouvaient dans le stationnement du Quality Inn de Campbellton à l’ouverture du forum. Un nombre somme toute intéressant pour un mardi.

«Ça représente beaucoup d’argent et la beauté de tout ça, c’est que nous sommes à la mi-mars. Il n’y a pas beaucoup de régions qui peuvent se vanter d’avoir une saison hivernale qui s’étire aussi longtemps. On fait bien, mais ça pourrait être beaucoup plus lucratif. On a le potentiel de remplir toutes nos chambres d’hôtel et nos restaurants durant tout l’hiver», indique M. Mann, soulignant que d’autres régions – notamment la région Chaleur – sont plus agressives que le Restigouche en matière de promotion.

Selon les données nationales, environ 1,5 million de Canadiens sont des adeptes de la motoneige, principalement en milieu rural. Les retombées économiques se chiffrent en milliards de dollars. Malgré tout, le Resti­gouche peine, aux dires de ce dernier, à capitaliser sur le potentiel de cette industrie.

«Il faut absolument que ça change.»

Pour y arriver, il croit que la région doit impérativement accroître ses efforts promotionnels pour la motoneige, des efforts bien trop modestes à son goût.

«On le voit malheureusement dans tous les domaines touristiques ou presque et on doit y remédier. Pour que les gens viennent, ils doivent savoir non seulement qu’on existe, mais ils doivent savoir qu’on a des produits exceptionnels à leur proposer. Et ça, l’ATR et ses membres ont un rôle à jouer pour nous permettre d’y arriver, pour promouvoir la région», indique M. Mann.

Le Parc provincial Sugarloaf a reçu le prix de l’Entreprise touristique de l’année de l’Association touristiquedu Restigouche. Sur la photo, le président de l’ATR, Gaétan Cormier, remet le prix au directeur général du parc, Greg Dion, et à son équipe. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert Le tourisme hivernal représente une importante source de revenus pour le Restigouche, mais certains estiment qu’une meilleure promotion du secteur de la motoneige pourrait entraîner des retombées économiques encore plus importantes pour la région. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert L’Association touristique du Restigouche présentait mardi son forum annuel. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert Gaétan Cormier, président de l’Association touristique du Restigouche. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

Parc Sugarloaf, entreprise de l’année

Comme c’est la tradition lors du forum, l’ATR a honoré une entreprise ou une organisation qui s’est particulièrement illustrée au niveau touristique.

Cette année, l’honneur a été décerné au Parc provincial Sugarloaf d’Atholville.

Fondé en 1971, le parc est l’une des pierres angulaires du tourisme quatre saisons au Restigouche. Il constitue autant un immense terrain de jeux pour les usagers locaux qu’un arrêt quasi obligatoire pour les visiteurs.

Au cours des dernières années, le Sugerloaf a été le théâtre de plusieurs investissements gouvernementaux pour mettre à jour ses équipements et améliorer son offre touristique hivernale. On parle de l’ajout de canons à neige, de l’achat d’une nouvelle surfaceuse, du remplacement des télésièges doubles par des télésièges quadruples ainsi que de l’installation d’un tapis roulant pour la zone d’embarquement.

Ces efforts ont porté fruit, puisque le centre de ski du parc a pu démarrer sa saison le 1er décembre, un début historique.

L’assurance d’une saison plus longue a eu un effet positif sur les utilisateurs, alors que le nombre d’abonnements a grimpé de 123 cette saison, comparativement à l’an dernier.

On estime à 25 000 le nombre de skieurs qui ont utilisé le centre depuis le début de la saison hivernale.

Mis à part l’hiver, le parc s’est bâti une solide réputation en matière de vélo de montagne, tant au niveau de la descente que du cross-country, puisqu’il est devenu la référence dans Maritimes.

Des investissements ont également été apportés au terrain de camping de l’endroit qui a diversifié son offre en incorporant quelques habitations permanentes.