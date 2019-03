Compressions chez les plus démunis: la ministre Shephard se fait rassurante

David Coon et Dorothy Shephard - Acadie Nouvelle: Pascal Raiche-Nogue

La ministre du Développement social promet que les plus démunis continueront à recevoir les services dont ils ont besoin, et ce, même si son ministère prévoit dépenser moins dans certains secteurs en 2019-2020.

Dorothy Shephard a fait l’objet de tirs groupés de la part des députés de l’opposition, mercredi, au lendemain de la présentation du premier budget du gouvernement de Blaine Higgs.

Les partis d’opposition accusent les progressistes-conservateurs de vouloir réaliser des économies sur le dos des plus démunis en faisant des compressions au ministère du Développement social.

Le gouvernement prévoit dépenser moins du côté des services de bien-être à l’enfance et de soutien aux personnes ayant un handicap, dans la sécurité du revenu et dans les services d’habitation.

La ministre Shephard a cependant tenu à préciser que certaines de ces diminutions, par rapport à l’argent dépensé en 2018-2019, représentent tout de même une hausse en comparaison à ce qui avait été budgété cette année-là par le précédent gouvernement libéral.

Le budget total du ministère est en hausse de 40 millions $ par rapport à ce qu’avaient prévu les libéraux dans leur dernier budget, a-t-elle souligné.

Les progressistes-conservateurs prévoient dépenser 314 millions $ dans les Services à l’enfance et le soutien des personnes ayant un handicap. C’est 2,9 millions $ de moins que ce qui a été dépensé l’an dernier, mais 30 millions $ de plus que ce qui avait été prévu dans le précédent budget.

«Quand ta philosophie c’est seulement de taxer et de dépenser, c’est difficile d’envisager une meilleure façon de faire les choses», a répondu Dorothy Shephard aux commentaires des députés libéraux.

«Nous allons mieux gérer notre argent. Nous allons donner les services que nous devons donner dans les services à l’enfance, le soutien aux personnes handicapées et les aînés. C’est ça notre promesse», a-t-elle dit.

«Personne ne se verra refuser les services dont il a besoin.»

Mme Shephard envisage notamment de dépenser entre un demi-million et deux millions de dollars, en 2019-2020, afin de commencer la mise en oeuvre de deux récents rapports sur les nombreuses lacunes au sein des services de protection de l’enfance.

Malgré une réduction de 6,5 millions $ dans le budget de la sécurité du revenu, par rapport à ce qui a été dépensé l’an dernier, la ministre assure qu’il n’y aura pas de baisse dans les taux de l’aide social.

«Les taux de l’aide social ne diminueront pas. S’il y a moins d’argent dans ce poste budgétaire, c’est parce que nous avons une population vieillissante et que des gens vont se qualifier pour les prestations pour personnes âgées», a précisé Mme Shephard.

En ce qui concerne le logement social, les progressistes-conservateurs ont inscrit 8,8 millions $ de moins au budget par rapport aux vraies dépenses de l’an dernier, et ce, malgré la signature d’une entente de plusieurs millions de dollars avec le gouvernement fédéral.

Selon la ministre, cette baisse s’explique par l’écart entre la fin du plan fédéral précédent et le début du nouveau plan.

«Nous avons soumis notre plan au gouvernement fédéral et nous attendons leur approbation pour les trois premières années du plan de dix ans. D’ici là, je ne peux pas dévoiler les chiffres», a-t-il dit concernant les intentions de son gouvernement en matière de logement social.

Les explications de Dorothy Shephard sur le budget de son ministère n’ont pas convaincu Cathy Rogers du Parti libéral et David Coon du Parti vert.

«Il n’y a aucun endroit où couper dans le budget du Développement social. Les demandes sont en hausses et les besoins sont de plus en plus complexes», a dénoncé celle qui a été responsable de ce ministère pendant deux ans au sein du précédent gouvernement.

«Ce gouvernement n’arrête pas de dire qu’ils n’ont pas coupé si l’on compare à deux ans auparavant, mais ils coupent par rapport à l’an dernier. C’est gros et c’est inquiétant», a déploré David Coon.