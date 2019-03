Encore 7 mois d’attente pour les expropriés de Kouchibouguac

Les expropriés de Kouchibouguac sont frustrés, mais patients, devant la lenteur du processus légal entourant leur revendication de titres ancestraux devant les tribunaux. La prochaine audience est prévue en septembre, soit 11 mois après la comparution précédente.

Dans une lettre envoyée à la cour, aux avocats de la province et aux avocats du gouvernement fédéral, l’avocat de Jackie Vautour et de dizaines de familles expropriées, Michael Swinwood, explique que ses clients lui ont demandé de tenter d’obtenir une date plus hâtive afin d’accélérer leur cause.

La dernière comparution a eu lieu en octobre 2018. La prochaine aura lieu les 25 et 26 septembre 2019.

Dans sa lettre, Me Swinwood souligne qu’en septembre, près de deux années se seront écoulées depuis le lancement de l’action des expropriés devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.

La greffière de la Cour du Banc de la Reine, Chantal Moreau, a fait savoir que «les dates offertes sont les seules disponibles».

«Comme vous le savez, justice retardée est justice niée», affirme Me Swinwood dans sa lettre adressée au juge de la Cour du Banc de la Reine Jean-Paul Ouellette.

De point de vue d’Edmond Vautour, fils de Jackie Vautour et porte-parole du groupe qui finance la cause, Ensemble pour la justice, le combat remonte aux années 1970, quand les gouvernements fédéral et provincial ont exproprié des centaines de familles de Kent-Nord afin de créer le parc national Kouchibouguac.

«C’est plate, mais ça fait 45 ans qu’on attend. Ce n’est pas un autre 7 mois qui va nous arrêter.»

«Nous avons eu une réunion au début du mois. Nous sommes aussi solides qu’il y a quatre ans avec la cause. On est prêt à aller jusqu’à la fin.»

Une dizaine d’années

Les premières démarches légales du groupe remontent à décembre 2015, quand il avait réclamé des titres ancestraux devant la Cour fédérale.

Le dossier a été transféré à la juridiction provinciale en 2017, afin d’être devant le même tribunal que celles des réclamations semblables d’un groupe de la Première Nation d’Elsipogtog.

Au début, Me Swinwood parlait d’un processus qui durerait deux ans. Certains experts des droits autochtones remettaient en question cette prédiction, affirmant plutôt que ça durerait une dizaine d’années.

Lors d’une entrevue récente avec l’Acadie Nouvelle, Me Swinwood n’a pas voulu prédire combien de temps il restait au procès, mais assure qu’il ne croit pas que ça sera 10 ans.

Les 25 et 26 septembre, la cour entendra les arguments entourant une motion de la Province du Nouveau-Brunswick visant à rejeter la cause des expropriés de Kouchibouguac.

Fredericton argumente que la question portée devant la cour a déjà été jugée par le tribunal.

Me Swinwood rétorque que la cour s’est déjà prononcée sur les droits métis de pêche de Jackie Vautour, mais pas sur les titres ancestraux, notamment revendiqués par Stephen Augustine, chef héréditaire d’un grand conseil micmac et codemandeur de la cause avec M. Vautour.

Un hiver difficile pour Jackie Vautour

Les températures frigides de l’hiver n’ont pas été faciles pour Jackie Vautour, qui a célébré son 90e anniversaire en décembre.

Son fils, Edmond, explique que son père s’est blessé à la hanche en tombant l’automne dernier.

Ses enfants ont donc aidé son épouse, Yvonne, et lui plus qu’à l’habitude, au cours des derniers mois.

«Il n’a pas pu entrer son bois pour l’hiver, donc mes frères ont été l’aider. Ils ont été déblayer sa cour et d’autres choses. Et puis quand il y a des journées plus douces, la petite cabane coule. Pour leur âge, vivre dans une situation comme ça… C’est une des raisons pour lesquelles on est frustrés que ça traine devant la cour.»

Il y a quelques années, un groupe de personnes souhaitant aider les Vautour a réussi à lui trouver une maison mobile qu’ils voulaient installer dans le nord du parc national, là où Jackie habite depuis des décennies. Des agents de Parcs Canada leur ont cependant bloqué l’accès.

Malgré les conditions difficiles, Jackie Vautour n’est cependant pas à la veille de déménager, assure son fils.

«Mon père a toujours dit qu’il va mourir là. Il va mourir sur sa terre. Il ne s’en ira pas de là.»