La région Chaleur fait les yeux doux aux touristes

Janine Daigle (à gauche) et Mylène Doucet de l'Office du tourisme Chaleur. - Acadie Nouvelle: David Caron.

L’Office du tourisme Chaleur veut montrer aux touristes qu’ils peuvent s’attendre à un accueil bien «chaleureux» lors d’une visite dans la région.

Mardi soir, l’organisme a lancé son nouveau guide touristique dans la brasserie Au Bootlegger, au centre-ville de Bathurst. Le lancement est le fruit de deux ans de travail et d’efforts visant à améliorer l’image de la région Chaleur en tant que destination touristique.

«Il faut que le touriste soit attiré dans notre région et qu’il ait le goût de participer aux différentes activités», dit Mylène Doucet, responsable des communications à l’Office du tourisme Chaleur.

Janine Daigle, directrice générale de l’organisme, admet que la région Chaleur a parfois la réputation d’être un lieu de passage. L’objectif est de prolonger le séjour des visiteurs dans la région.

«On veut que les gens restent pendant plus d’une journée. On fait des partenariats. Nous travaillons avec le Restigouche et la Péninsule acadienne pour que nous soyons une destination de choix.»

Concrètement, l’Office du tourisme a tenté de mieux organiser le guide pour qu’il soit plus convivial.

«La manière que la région Chaleur est organisée géographiquement, ça se fait bien en voiture pour visiter tous les endroits», explique Mylène Doucet.

L’embarras du choix

André Roussel et son épouse Julie sont propriétaires de l’entreprise Le Camping, à Petit-Rocher Nord. En quelques années seulement, le nombre d’activités pour les touristes a carrément explosé, constate l’entrepreneur.

«À la fin 2015, on a pris une décision. À ce moment, nous avions un camping avec des saisonniers et les grosses roulottes. On a décidé de miser davantage sur les touristes qui viennent quelques jours. En 2016, les gens nous demandaient quoi faire, où aller, c’était difficile de trouver des endroits où envoyer les gens. Avec le développement qui s’est fait depuis, les gens ont maintenant l’embarras du choix.»

M. Roussel et son épouse mettent aussi l’épaule à la roue pour offrir un service personnalisé aux visiteurs.

«Quand les gens réservent en ligne, je leur envoie un message personnel pour en savoir plus sur eux, par exemple, combien vous êtes? Est-ce qu’il y a des enfants? Ça nous permet de trouver le meilleur site de camping pour les accommoder. Quand ils arrivent, on les accompagne jusqu’à leur site. On leur parle des activités. On prend le temps de les connaître. Personne n’est un numéro.»

Les efforts entrepris par l’équipe de l’Office du tourisme Chaleur profitent aussi aux petites entreprises comme Le Camping, soutient M. Roussel. Le nombre de réservations a augmenté de 155% par rapport à la même période l’an dernier.

«C’est en raison d’une meilleure approche. On est plus connus sur les marchés touristiques grâce au travail de Janine et son équipe.»