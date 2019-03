Madeleine Dubé est la Personnalité Richelieu 2019 à Edmundston

Madeleine «Mado» Dubé a été désignée Personnalité Richelieu 2019 par le Club Richelieu Edmundston.

L’organisme international voué à la francophonie et à la jeunesse a ainsi voulu rendre hommage à la vice-rectrice du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton pour toutes ses années d’engagements dans le domaine des services sociaux, de l’éducation, de la jeunesse et en politique active.

Son nom s’ajoute à une longue liste de personnes qui ont été honorées depuis 20 ans pour leur rôle dans la promotion de la francophonie et dans l’épanouissement de la communauté.

La lauréate des Richelieu a œuvré durant plusieurs années dans la région d’Edmundston en tant que travailleuse sociale avant de faire le saut dans l’arène politique en 1999.

Son parcours politique au sein du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick lui aura permis de représenter les électeurs de la région d’Edmundston durant près de 20 ans, et ce sans jamais avoir subi de défaite électorale.

Flanquée de son conjoint Mike Beatty, Madeleine Dubé, la Personnalité Richelieu 2019. – Acadie Nouvelle: sébastien Lachance

«Mado» Dubé a marqué la petite histoire de la politique provinciale en devenant la première femme francophone à occuper le poste de ministre de l’Éducation et de ministre de la Santé et la première femme à être nommée leader parlementaire de l’opposition.

«C’est une femme qui est près des gens, qui s’est dévouée et se dévoue corps et âme. Elle est spéciale pour toutes les personnes qui l’ont côtoyée, qui ont eu besoin de ses services et qui ont travaillé avec elle», a raconté à son sujet Jacques Albert, du Club Richelieu Edmundston.

«Pour elle, tous les gens sont égaux, tous méritent son attention», a-t-il ajouté en présentant la récipiendaire du prix de la Personnalité Richelieu 2019 à une foule réunie mardi soir dans un restaurant d’Edmundston.

La lauréate s’est dite surprise et honorée de recevoir pareil honneur de la part du mouvement qui célèbre cette année son 75e anniversaire de fondation.

«Les Richelieu ont tellement fait pour la région depuis longue date et ils continuent de le faire… Je me rallie à leur mandat et à leurs principes d’engagement communautaire de faire la promotion de langue française et de mettre la jeunesse à l’avant-plan en donnant les ressources dont les enfants ont besoin», a affirmé Madeleine Dubé.

Le souper de la Semaine Richelieu et de la Francophonie a réuni plusieurs dizaines de membres originaires des quatre coins du Madawaska et même du Témiscouata.

Outre Madeleine Dubé, les participants ont également profité de la soirée pour honorer quelques-uns de leurs propres membres qui fêtent cette année leur 5e anniversaire de vie Richelieu, dont leur président, Roland Garvie.