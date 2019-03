Rougeole: les anti-vaccins sont une petite minorité au N.-B.

La rougeole peut tuer. On l’a peut-être oublié parce que les vaccins sont efficaces. Mais cette maladie extrêmement contagieuse effectue un retour au Canada.

Selon Santé Canada, 22 cas de rougeole ont été recensés au pays depuis le début de l’année. À la même période en 2018, on en comptait 3 et pour l’année complète, 29.

Le Dr Gabriel Girouard est microbiologiste-infectiologue au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont. Pour lui, il est inconcevable qu’une maladie comme la rougeole réapparaît au Canada.

«Ça n’a pas pris de proportion épidémique et ça ne le fera probablement pas non plus, mais c’est une maladie grave. C’est une maladie qui peut être prévenue par la vaccination et il n’y a aucune raison de voir des cas de rougeole dans un pays comme le Canada», a lancé le Dr Girouard en entrevue avec l’Acadie Nouvelle.

Le Nouveau-Brunswick est l’une des deux seules provinces au pays, avec l’Ontario, qui obligent les parents à conserver un dossier de vaccination de leur enfant. Dans le rapport sur l’immunisation en milieu scolaire pour l’année 2017-2018, on apprend que 87% des élèves qui avaient leur dossier à jour avaient été vaccinés contre la rougeole.

De manière plus générale, un peu plus de 76% des élèves répondaient aux exigences en matière de vaccination au Nouveau-Brunswick au cours de la dernière année scolaire. Il s’agit d’une diminution de 2% comparativement à l’année précédente.

Les objections parentales à la vaccination ont toutefois un peu diminué, passant de 2,3% à 2%. Un pourcentage très bas selon la médecin-hygiéniste en chef de la province, la Dre Jennifer Russell. Il n’y a, selon elle, aucune raison de s’inquiéter.

«Au Nouveau-Brunswick, on voit qu’il y a des taux qui sont bons. On peut toujours faire mieux, mais c’est quand même bon.»

Les cas de rougeole sont effectivement rares au Nouveau-Brunswick. D’après les données les plus récentes, un seul cas a été répertorié en 2017 en raison d’une éclosion en Nouvelle-Écosse. Aucune infection n’a été recensée de 2014 à 2016. En 2013, trois personnes ont contracté la rougeole.

Près de 22% des élèves au Nouveau-Brunswick n’ont pas satisfait les exigences en matière d’immunisation au Nouveau-Brunswick. Ça ne veut pas dire qu’ils ne sont pas vaccinés, selon la Dre Russell. Leur dossier de vaccination n’est peut-être pas complet. Pour la majorité (59%), il manquait seulement l’injection d’un vaccin de rappel, quatre ans après avoir reçu la première.

«Il y aura toujours des possibilités d’éclosion, parce que le nombre de vaccinés ne sera jamais de 100%. On sait que les gens peuvent voyager à des endroits où les taux de vaccin sont très bas. Alors, ça prend juste un voyage dans un endroit où le risque est plus haut», a ajouté la Dre Russell.

Récemment, un bébé de l’Ontario a contracté la rougeole lors d’un voyage au Pakistan. La maladie s’est déclarée durant la semaine du 24 février au 2 mars au Canada.

«C’est une maladie infectieuse parmi les plus contagieuses connues. Ça prend seulement un cas et tout le monde est exposé au virus. La plupart des gens sont vaccinés et ne vont pas attraper la rougeole, mais chez les nouveau-nés, les immunosupprimés, les immigrants ou les groupes anti-vaccins, ça va se répandre comme une traînée de poudre», a avancé le Dr Girouard.

Pour protéger les plus vulnérables de la société, il s’agit d’un «devoir collectif et moral de se faire vacciner».

En raison de la désinformation sur les médias sociaux ou pour des raisons personnelles, des parents choisissent tout de même de ne pas faire vacciner leur enfant. La vaccination collective agit comme un mur de protection. Lorsque des familles choisissent de ne pas immuniser leur enfant contre des maladies potentiellement mortelles, ce mur s’affaiblit.

«Ce n’est pas un fléau, mais d’un autre côté il commence à avoir des trous un peu partout dans le mur de sécurité qu’on a créé», a avancé le Dr Girouard.

Les familles ambivalentes face à la vaccination peuvent en parler à leur médecin de famille, une infirmière praticienne ou même un pharmacien pour avoir de l’information à jour.

Chose certaine selon le Dr Gabriel Girouard, «il n’y a aucun lien – on ne pourra jamais le dire assez fort – entre l’autisme et le vaccin RRO (rougeole, rubéole et oreillons)».