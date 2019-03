Route 11: le gouvernement Higgs fait marche arrière

En point de presse et dans son discours à la législature, Ernie Steeves a clairement affirmé que la route 11 serait élargie à quatre voies entre Cocagne et Bouctouche. - Acadie Nouvelle: David Caron

Fausse alerte; la route 11 ne sera pas élargie entre Cocagne et Bouctouche. Le gouvernement Higgs a fait marche arrière en quatrième vitesse dans ce dossier, mercredi, à Fredericton.

Lors du dépôt de son premier budget, mardi, le ministre des Finances Ernie Steeves avait de bonnes nouvelles pour les communautés de la côte est de la province.

En point de presse et dans son discours à l’Assemblée, il avait clairement affirmé que son gouvernement avait changé son fusil d’épaule et que la route 11 serait élargie à quatre voies entre Cocagne et Bouctouche.

Il avait cependant imposé une condition à ce revirement: que le gouvernement fédéral – qui était son partenaire financier – donne le feu vert à la modification du projet initial.

Il s’agissait d’un revirement de situation inattendu. Rappelons que ces travaux avaient été mis en branle par les libéraux de Brian Gallant avant d’être annulés en décembre par le nouveau gouvernement progressiste-conservateur.

Mercredi, le ministre des Transports et de l’Infrastructure, Bill Oliver a mis certaines choses au clair lors d’une mêlée de presse à l’Assemblée législative. On a rapidement compris qu’Ernie Steeves s’était mis le doigt dans l’oeil la veille.

«Je pense qu’il y a un peu de confusion», a dit Bill Oliver d’entrée de jeu.

Il a ensuite expliqué que lorsque son gouvernement a mis la hache dans l’élargissement de la route 11, entre Cocagne et Bouctouche, en décembre, les travaux avaient déjà été quasiment complétés sur environ 3,6 kilomètres.

«Nous voulons aller de l’avant et travailler avec le gouvernement fédéral pour finir ça, paver ce tronçon (de 3,6 km) et construire des voies de connexion pour se rendre de l’autoroute à ce tronçon.»

En gros, Fredericton veut seulement mettre la touche finale à cette portion de route de 3,6 km – qui n’est pas présentement reliée au réseau routier – afin qu’elle ne soit pas simplement laissée à l’abandon. C’est du moins ce qu’affirme le ministre Oliver.

«On ne veut pas gaspiller le travail qui a déjà été fait dans ces secteurs.»

Selon lui, le gouvernement fédéral a déjà versé l’argent au gouvernement provincial afin de couvrir ces travaux. Le gouvernement provincial doit maintenant obtenir le feu vert d’Ottawa pour dépenser ces fonds, même s’il a abandonné l’idée d’élargir la route 11 sur 13,8 km et de construire de nouveaux ponts, comme il était prévu dans l’entente conclue alors que les libéraux étaient au pouvoir.

Le ministre des Finances, Ernie Steeves. – Acadie Nouvelle: Pascal Raiche-Nogue Le député libéral Benoît Bourque – Acadie Nouvelle: Pascal Raiche-Nogue Le ministre des Transports et de l’Infrastructure, Bill Oliver. – Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

«Je suis choqué – mais pas surpris – de l’entendre»

Quelques minutes plus tard, le député libéral de Kent-Sud Benoît Bourque a réagi à chaud.

La veille, il avait lui aussi compris que la route 11 serait élargie, de Cocagne à Bouctouche, en plein coeur de sa circonscription.

Il a été estomaqué d’apprendre qu’il s’agissait d’une fausse alerte.

«Je suis choqué – mais pas surpris – de l’entendre. Ça démontre encore une fois que ce gouvernement ne porte pas attention à la route 11 comme il le devrait», a-t-il dit, visiblement agacé par ce revirement.

Il note que l’intention du gouvernement Higgs de terminer les travaux déjà bien entamés sur un tronçon de 3,6 km «est mieux que rien» et qu’il s’agit d’«un pas dans la bonne direction». C’est tout de même «largement insuffisant», selon lui.

Dominic LeBlanc veut davantage de détails

L’Acadie Nouvelle s’est entretenue avec le député libéral fédéral de Beauséjour et ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, mercredi après-midi.

Mis au parfum des derniers développements survenus dans ce dossier, un peu plus tôt à Fredericton, il a réagi prudemment. Il n’a pas voulu dire si Ottawa acceptera la demande des progressistes-conservateurs.

«Je ne peux pas m’engager avant de comprendre la totalité de ce qu’ils proposent pour la route 11», a-t-il dit.

Le lieutenant de Justin Trudeau au Nouveau-Brunswick a ajouté que l’élargissement de ce lien routier est une priorité pour son gouvernement et qu’il ne veut pas rater la saison de construction, qui approche à grands pas.

«Nous, on souhaitait avoir une quatre voies jusqu’à la petite rivière de Bouctouche. Mais si la province a des propositions d’ajuster un peu l’ampleur du projet ou les détails d’ingénierie, on va être à l’écoute.»

Dominic LeBlanc a d’ailleurs affirmé que le gouvernement Higgs l’a contacté récemment pour lui dire qu’il allait être question de la route 11 dans son premier budget.

Il lève son chapeau aux progressistes-conservateurs d’avoir eu la courtoisie de lui faire signe au préalable.

Il raconte qu’il avait été complètement pris de court lors de l’annulation des travaux d’élargissement de cet axe routier, en décembre.

«Ils avaient annulé ces projets-là sans préavis et sans discussion au préalable. Cette fois-ci, ils nous ont signalé de l’ouverture d’avoir des conversations sur le projet de la route 11. Je prends ça comme un signal très encourageant.»