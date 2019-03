Deux hommes recherchés à Dieppe

La GRC est à la recherche de deux hommes qui ont commis un vol avec effraction dans un garage adjacent à une maison, à Dieppe, au début du mois.

Le Service régional de Codiac a publié des images tirées d’une vidéo de surveillance où on voit les deux suspects, dans l’espoir que des membres du public pourront les identifier.



Photo: GRC

Le 6 mars, au petit matin, des personnes se sont introduites dans le garage et ont volé des outils industriels et de l’équipement électronique. On a aussi volé des cartes de crédits dans un véhicule qui se trouvait sur la propriété. Plus tard dans la journée, on s’est servi des cartes pour acheter des biens dans quatre différentes entreprises de la région.

Si vous avez des renseignements au sujet d’un des incidents ou si vous croyez reconnaître un des suspects, veuillez communiquer avec le Service régional de Codiac de la GRC au 506-857-2400. Pour conserver l’anonymat, vous pouvez aussi communiquer avec Échec au crime par téléphone au 1‑800‑222‑8477 ou par Internet à www.crimenb.ca.