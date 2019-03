Entente entre la force policière d’Edmundston et celle de Fredericton

Les élus d’Edmundston ont donné le feu vert à une entente de collaboration entre la force policière locale et celle de Fredericton.

Cet accord prévoit que la Force policière d’Edmundston pourra faire appel en tout temps à celle de la capitale provinciale afin d’obtenir de l’aide lors de cas majeurs ou d’enquêtes nécessitant des services spécialisés.

Cela inclut notamment des services de polygraphie, d’identité judiciaire, d’une escouade canine, d’intervention tactique et antiémeute, de négociation en cas de prise d’otages, d’enlèvement d’explosifs et d’enquête en scène de crime et de crime grave.

Marc Michaud, directeur général de la Ville d’Edmundston, a indiqué qu’un tel partenariat existait déjà entre les deux municipalités, mais que l’entente allait en quelque sorte mieux définir et encadrer cette collaboration.

Ce dernier a également souligné qu’elle permettrait de définir avec plus de précisions certaines modalités comme la responsabilité civile et les coûts qui y sont associés.

L’entente, d’une durée de trois ans, se chiffre à un montant annuel de 3500$ pour le corps policier municipal du Madawaska, en plus de certaines sommes d’argent qui s’ajouteront lors de déploiements ou de prestation de services policiers spécifiques en provenance de Fredericton.