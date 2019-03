Foyers de soins: le Parti vert et la People’s Alliance font front commun

Trois députés de la People’s Alliance et deux députés du Parti vert ont participé au point de presse. De gauche à droite, les alliancistes Michelle Conroy, Kris Austin et Rick DeSaulniers ainsi que les verts David Coon et Megan Mitton. - Acadie Nouvelle: Pascal Raiche-Nogue

Un mariage un peu étrange s’est formé, jeudi à Fredericton, lorsque David Coon et Kris Austin ont fait front commun dans le dossier des foyers de soins. Le député vert Kevin Arseneau n’était cependant pas de la partie puisqu’il ne voulait pas s’associer à la People’s Alliance.

Les trois députés de la People’s Alliance et deux des trois élus du Parti vert ont donné un point de presse conjoint dans la capitale en fin d’avant-midi afin de lancer un message clair à Blaine Higgs.

«Nous sommes ici pour dire ensemble que nous demandons au premier ministre Higgs d’aller à l’arbitrage exécutoire afin d’éviter la grève et de régler le conflit», a dit le chef vert, David Coon, qui était accompagné de la députée verte Megan Mitton.

Le chef de la People’s Alliance, Kris Austin, a pour sa part argumenté en faveur d’une position différente, mais tout de même proche de celle des verts.

«Nous implorons le gouvernement de revenir à la table de négociation, d’en arriver à une entente qui est raisonnable et qui fonctionne pour tout le monde. Et si cela échoue, on demande l’arbitrage exécutoire.»

Selon David Coon, l’arbitrage serait un bon moyen d’éviter que le conflit actuel s’éternise et qu’il mène éventuellement à un débrayage de la part des quelque 4100 travailleurs de 46 foyers de soins.

Ces travailleurs sont sans contrat de travail depuis 28 mois et ne parviennent pas à s’entendre avec la partie patronale, soit l’Association des foyers de soins du N.-B. (qui tire la majeure partie de ses revenus du gouvernement provincial). Le syndicat, la province et l’Association se font aussi la lutte devant les tribunaux depuis des semaines.

L’arbitrage exécutoire est un mécanisme de résolution dans le cadre duquel les parties sont tenues à respecter la décision d’un arbitre indépendant.

Il peut notamment servir à dénouer l’impasse lorsque des différends opposent des travailleurs essentiels qui n’ont pas droit de grève – tels que les pompiers et les policiers – et leur employeur.

L’Acadie Nouvelle a demandé à Kris Austin si le dossier des foyers de soins pourrait l’amener à réévaluer son appui au gouvernement minoritaire de Blaine Higgs.

Ce dernier a pris le pouvoir en novembre 2018 avant l’aide des trois députés alliancistes, qui se sont engagés à ne pas le faire tomber pour une période pouvant aller jusqu’à 18 mois.

Il n’a pas donné de réponse très claire à notre question. «J’espère qu’ils en arriveront à une résolution avant le vote sur le budget. Comme j’ai déjà dit, je suis relativement content avec le budget. (…) J’espère qu’ils (les progressistes-conservateurs de Blaine Higgs) vont revenir à la table de bonne foi.»

«Je ne me sentais pas confortable d’être là»

L’absence du député vert de Kent-Nord, Kevin Arseneau, n’est pas passée inaperçue lors du point de presse.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi le troisième membre de son caucus ne s’était pas déplacé, le chef David Coon nous a invité à lui poser la question directement.

C’est ce qu’a fait l’Acadie Nouvelle. Lors d’une courte entrevue téléphonique, Kevin Arseneau n’a pas tourné autour du pot pour expliquer son absence.

«Pour être très honnête, je ne me sentais pas confortable d’être là. J’ai la même position que M. Coon sur l’arbitrage, mais je ne me sentais pas confortable d’être présent. C’est ça la beauté de mon parti, je n’ai pas été forcé d’être là», a-t-il dit.

Invité à préciser pourquoi il n’était pas à l’aise de participer à ce point de presse, il a affirmé que c’est en raison des positions de l’Alliance dans les dossiers linguistiques, qui sont tout à fait incompatibles à ses propres convictions.

«J’ai dit clairement par le passé que je n’associerais pas à ça. Par contre, on a une position commune (dans le dossier des foyers de soins). Ça peut arriver. Mais je ne me sentais pas confortable d’être là physiquement (pour participer au point de presse).»

Au cours des derniers mois, Kevin Arseneau a été l’un des critiques les plus assidus de la People’s Alliance of New Brunswick, un parti populiste de droite qui est très hostile envers certains acquis et droits linguistiques de la minorité francophone.