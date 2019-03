Santé mentale dans les écoles: des élèves laissés à eux-mêmes

La Fédération des jeunes francophones du N.-B. exhorte les ministères de l’Éducation et de la Santé de contribuer rapidement à l’élaboration de solutions face au manque de ressources en santé mentale dans les écoles secondaires.

«Ça fait plusieurs années que la question de la santé mentale revient à la Fédération. Nous avons pris la peine de faire un état des lieux et ce que nous avons constaté nous a tous surpris un peu», a laissé entendre le président Émile Couturier, en spécifiant que la FJFNB en fait un dossier prioritaire.

En fait, le porte-parole croit que ce qui se passe actuellement – ou davantage ce qui ne se passe pas – est très grave.

Plusieurs élèves sont trop souvent laissés à eux-mêmes dans certaines polyvalentes et en viennent à utiliser ses solutions extrêmes pour crier «à l’aide!», fait-il part.

Le résultat est que les cas s’accumulent sur les bureaux des intervenants, obligés de poser des actions uniquement de surface ou encore de privilégier seulement les problématiques les plus urgentes, poursuit-il.

«C’est compliqué pour un psychologue ou un intervenant dans l’école et c’est compliqué pour un jeune d’aller consulter. Par exemple, l’infirmière n’est présente que sur l’heure du midi, le lundi et le jeudi. Si un cas survient mercredi, que fait-on? Une de nos intervenantes a même noté avoir signalé un besoin d’aide pour ensuite apprendre qu’après un mois et demi, le cas n’était pas encore parvenu à l’équipe stratégique», relate le président de la FJFNB, en se fiant aux commentaires recueillis.

Quant au nouveau programme de services intégrés, M. Couturier y a vu de nombreuses lacunes et un alourdissement de la bureaucratie, au détriment des actions.

«Si quelqu’un est violent, on s’en occupe, mais on ne parvient pas à intervenir avant qu’il soit violent, regrette le président de la FJFNB. Pleins d’élèves sont ainsi laissés de côté jusqu’au moment où ils atteignent des comportements extrêmes. On leur dit que leur problème de santé mentale n’est pas assez important pour qu’on s’en occupe. Ça leur donne une mauvaise expérience et ça les isole davantage.»

Autre défaillance majeure dans le système, ajoute-t-il, c’est le manque de statistiques disponibles sur la santé mentale chez les jeunes.

«Plusieurs élèves sont venus pour parler de la santé mentale. C’est bien, mais en n’ayant pas de statistiques, nous avançons dans la brume. Nous croyons que le problème est plus grave qu’on pense, mais personne ne veut en parler.»

Émile Couturier soutient également qu’il faut changer la règle de l’acceptation parentale si le jeune a 16 ans et moins.

Mais tout n’est pas noir, précise Pascale Noël-Fortin.

«Il se fait quand même de bonnes choses dans plusieurs écoles. Nous encourageons les jeunes à aller de l’avant pour parler de leurs problèmes. Des fois, ils ont seulement besoin d’une épaule», croit-elle.