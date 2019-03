Un autre don «majeur» pour la campagne de financement Évolution

La campagne de financement Évolution de l’Université de Moncton reçoit un deuxième don majeur en autant de jours.

RBC a fait un don «majeur» de 450 000$ à l’institution acadienne, jeudi.

Cette somme permettra de financer en partie le programme d’apprentissage expérientiel de l’Université de Moncton, qui soutient les partenariats et les occasions de mentorat entre les étudiantes et étudiants et les entreprises ou autres organisations à but non lucratif.

La campagne Évolution de l’université a un objectif de 50 millions $.

Mercredi, Medavie a fait un don d’un million de dollars.