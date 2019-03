Un homme âgé de 29 ans, de Saint-Quentin, qui était recherché en vertu de plusieurs mandats, a été arrêté, à Saint-André, le 12 mars dernier, a indiqué la GRC.

Yves Léo Paul Lévesque a été arrêté par des membres de la GRC de Saint-Léonard et mis en garde à vue.

Il était recherché en vertu de quatre mandats lancés contre lui le 30 janvier, en cour provinciale à Woodstock. Il fait face à des accusations en vertu de la Loi sur les véhicules hors route, ainsi qu’à des accusations découlant d’incidents survenus en mars et en juin 2018 à Perth-Andover, Plaster Rock et New Denmark.

Il comparaîtra en cour provinciale à Edmundston le 8 mai.