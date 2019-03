Le courage et la bonté de Rebecca Schofield ne seront jamais oubliés dans le Grand Moncton. D’ailleurs, un fonds a été créé en sa mémoire, en association avec la Fondation des Amis de L’Hôpital de Moncton.

Rebecca (Becca) Schofield est cette jeune femme de Riverview qui a inspiré des milliers de gens à faire des actes d’altruisme alors qu’elle combattait un cancer du cerveau.

Ses parents, Anne et Darren, ont lancé cette semaine une campagne de financement de 250 000$ afin d’établir le «Fonds Rebecca Schofield» pour les patients atteints de cancer à l’Hôpital de Moncton.

Ainsi, après le mouvement #beccatoldmeto est né le mot clique #SmileInBeccasName (souris au nom de Becca).

Le thème de la campagne rend hommage à un cas qui s’est produit durant la lutte contre le cancer de Becca. Alors qu’elle suivait ses traitements, l’élève de Riverview High School a reçu un don anonyme accompagné d’une consigne simple: «utilise l’argent uniquement pour des choses qui te feront sourire». Elle avait décrit la somme comme des «sous pour faire sourire».

«Nous avons communiqué avec la Fondation des Amis de L’Hôpital de Moncton afin de demander de l’aide pour poursuivre la mission de Becca en partageant des “sous pour faire sourire” avec ceux et celles qui en ont le plus besoin. Nous savons que Becca serait ravie aujourd’hui de savoir que les gestes de bonté sont au cœur du Fonds Rebecca Schofield», mentionnent dans un communiqué ses parents.

Le nouveau fonds apportera une aide directe aux patients atteints de cancer en les aidant à payer des dépenses quotidiennes et imprévues. Il permettra par exemple de débourser le coût du transport aux traitements et aux rendez-vous médicaux, des cartes d’épiceries et des coiffures lors de traitements de chimio.

«Elle savait qu’il y avait de bonnes personnes partout qui essaient de rendre la vie plus facile pour les autres et ça lui a donné de la force et du courage. Nous espérons que ce fonds en fera autant pour de nombreuses autres personnes qui mènent un combat contre le cancer.»

Les personnes qui souhaitent en apprendre davantage ou faire un don peuvent se rendre sur le site internet de la campagne de financement, au inbeccasname.ca.

En 2017-2018, la Clinique d’oncologie Dr-Sheldon-H.-Rubin de L’Hôpital de Moncton a enregistré 17 440 visites par des patients atteints de cancer.